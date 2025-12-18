Jake Paul vs Anthony Joshua: previa, horario y todo lo que debes saber de la pelea en Miami

/ 18 diciembre 2025
    Jake Paul vs Anthony Joshua: previa, horario y todo lo que debes saber de la pelea en Miami
    Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan este viernes en Miami en uno de los combates más mediáticos del año, con transmisión exclusiva por Netflix. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El youtuber convertido en boxeador se mide este viernes al excampeón mundial de los pesos pesados en Miami, en un combate profesional que ha dividido opiniones y promete romper récords de audiencia

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua está lista para acaparar los reflectores del boxeo mundial este viernes 19 de diciembre, cuando ambos se enfrenten en el Kaseya Center de Miami en un combate profesional de peso pesado pactado a ocho asaltos y transmitido exclusivamente por Netflix.

El duelo, cargado de morbo, expectativa y cifras millonarias, ha dividido a la comunidad boxística, pero promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año

Para Jake Paul, esta será la prueba más exigente de su corta pero mediática carrera como boxeador profesional. El estadounidense, de 28 años, llega con marca de 12-1 y siete nocauts, aún bajo la sombra de las críticas por el perfil de sus rivales.

Sin embargo, tras vencer por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en junio pasado, el youtuber convertido en púgil insiste en que está listo para desafiar a la élite y provocar una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo moderno.

Del otro lado aparece Anthony Joshua, excampeón unificado de los pesos pesados, doble monarca mundial, medallista de oro olímpico en Londres 2012 y uno de los nombres más reconocidos de la división en la última década.

El británico, de 34 años, ostenta un récord de 28-4 con 25 nocauts, aunque llega tras 12 meses de inactividad luego de su derrota por nocaut técnico ante Daniel Dubois en septiembre de 2024.

Tras aquella pelea, Joshua fue sometido a una cirugía de codo y decidió tomarse un periodo de recuperación antes de volver al ring.

La diferencia física será uno de los factores clave del combate. En el pesaje oficial, Joshua registró 243.4 libras, mientras que Paul marcó 216.6, una brecha cercana a las 27 libras.

El contrato estableció un límite máximo de 245 libras para el británico en la báscula, aunque no habrá tope de peso una vez iniciada la pelea. Ambos utilizarán guantes de 10 onzas, bajo reglas profesionales y con rounds de tres minutos.

Durante la conferencia de prensa final, Jake Paul aseguró que Joshua tiene “mucho más que perder” y sostuvo que el inglés lo está tomando con total seriedad.

El estadounidense defendió nuevamente la legitimidad de su carrera, negando la existencia de cláusulas especiales y afirmando que una victoria suya sería histórica debido a la enorme diferencia de experiencia y trayectoria entre ambos.

Joshua, por su parte, dejó claro que asume el combate como parte de su oficio y recordó que el boxeo implica riesgos reales.

El excampeón mundial aseguró que llega bien preparado física y mentalmente, con poder de golpeo, control del ring y conocimiento del deporte, y señaló que incluso una derrota no definiría su legado, como ya ha demostrado al recuperarse en etapas anteriores de su carrera.

En el terreno de las apuestas, el favoritismo es claro. Según casas especializadas, Anthony Joshua aparece como amplio favorito, con momios cercanos a -1200, mientras que un triunfo de Jake Paul por nocaut o decisión paga cifras considerablemente más altas, reflejo del riesgo que representa el reto para el estadounidense.

Más allá del combate estelar, la cartelera ofrece un atractivo adicional con cuatro peleas de campeonato femenil, además del duelo entre los excampeones de UFC Anderson Silva y Tyron Woodley, quienes volverán a enfrentarse en boxeo tras haber perdido anteriormente ante Paul.

La costarricense Yokasta Valle también defenderá su título mundial ante la mexicana Yadira Bustillos, sumando interés para la afición latinoamericana.

En el plano económico, el evento apunta a romper récords. Diversas fuentes estiman que la bolsa total podría superar los 180 millones de dólares, con repartición equitativa entre los protagonistas, aunque Paul ha insinuado cifras aún mayores.

Tras el éxito de audiencia del combate entre Paul y Mike Tyson, Netflix apostó nuevamente por un enfrentamiento de alto impacto global.

Con estilos opuestos, trayectorias contrastantes y un enorme foco mediático, Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan en una pelea que trasciende el ring y pone en juego credibilidad, legado y millones de dólares, en una noche que podría marcar un antes y un después para ambos en el boxeo profesional.

