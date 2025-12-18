Jake Paul vs Anthony Joshua: previa, horario y todo lo que debes saber de la pelea en Miami

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua está lista para acaparar los reflectores del boxeo mundial este viernes 19 de diciembre, cuando ambos se enfrenten en el Kaseya Center de Miami en un combate profesional de peso pesado pactado a ocho asaltos y transmitido exclusivamente por Netflix. El duelo, cargado de morbo, expectativa y cifras millonarias, ha dividido a la comunidad boxística, pero promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año Para Jake Paul, esta será la prueba más exigente de su corta pero mediática carrera como boxeador profesional. El estadounidense, de 28 años, llega con marca de 12-1 y siete nocauts, aún bajo la sombra de las críticas por el perfil de sus rivales. TE PUEDE INTERESAR: Rayados lanzará playera conmemorativa de Sergio Ramos tras su salida del club Sin embargo, tras vencer por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en junio pasado, el youtuber convertido en púgil insiste en que está listo para desafiar a la élite y provocar una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo moderno. Del otro lado aparece Anthony Joshua, excampeón unificado de los pesos pesados, doble monarca mundial, medallista de oro olímpico en Londres 2012 y uno de los nombres más reconocidos de la división en la última década.

El británico, de 34 años, ostenta un récord de 28-4 con 25 nocauts, aunque llega tras 12 meses de inactividad luego de su derrota por nocaut técnico ante Daniel Dubois en septiembre de 2024. Tras aquella pelea, Joshua fue sometido a una cirugía de codo y decidió tomarse un periodo de recuperación antes de volver al ring. La diferencia física será uno de los factores clave del combate. En el pesaje oficial, Joshua registró 243.4 libras, mientras que Paul marcó 216.6, una brecha cercana a las 27 libras. El contrato estableció un límite máximo de 245 libras para el británico en la báscula, aunque no habrá tope de peso una vez iniciada la pelea. Ambos utilizarán guantes de 10 onzas, bajo reglas profesionales y con rounds de tres minutos. Durante la conferencia de prensa final, Jake Paul aseguró que Joshua tiene “mucho más que perder” y sostuvo que el inglés lo está tomando con total seriedad. El estadounidense defendió nuevamente la legitimidad de su carrera, negando la existencia de cláusulas especiales y afirmando que una victoria suya sería histórica debido a la enorme diferencia de experiencia y trayectoria entre ambos. Joshua, por su parte, dejó claro que asume el combate como parte de su oficio y recordó que el boxeo implica riesgos reales. El excampeón mundial aseguró que llega bien preparado física y mentalmente, con poder de golpeo, control del ring y conocimiento del deporte, y señaló que incluso una derrota no definiría su legado, como ya ha demostrado al recuperarse en etapas anteriores de su carrera. En el terreno de las apuestas, el favoritismo es claro. Según casas especializadas, Anthony Joshua aparece como amplio favorito, con momios cercanos a -1200, mientras que un triunfo de Jake Paul por nocaut o decisión paga cifras considerablemente más altas, reflejo del riesgo que representa el reto para el estadounidense.