Noche histórica en Lisboa: El Sporting golea 5-0 al Bodø/Glimt en el José Alvalade

El duelo disputado en el Estádio José Alvalade cambió por completo desde el primer tiempo, cuando Sporting Lisboa logró asentarse mejor sobre el campo y empujar a su rival hacia su propio arco.

El conjunto portugués llegaba contra las cuerdas tras perder 3-0 en Noruega, pero en casa firmó una actuación perfecta para darle la vuelta al marcador global.

Sporting Lisboa protagonizó una de las remontadas más impactantes de la actual temporada de la UEFA Champions League al golear 5-0 al Bodø/Glimt en Portugal, una exhibición con la que remontó la serie de Octavos de Final y se metió entre los ocho mejores clubes de Europa.

La presión del cuadro luso terminó rindiendo frutos y la remontada comenzó a tomar forma ante una afición que nunca dejó de creer en la clasificación.

Sporting Lisboa construyó su remontada con paciencia, empuje y un cierre demoledor. El primer golpe llegó al minuto 34, cuando Gonçalo Inácio apareció dentro del área para conectar de cabeza un tiro de esquina y encender al José Alvalade.

Ese 1-0 no cambiaba todavía la eliminatoria, pero sí alteró el ánimo del partido: el cuadro portugués empezó a creer y Bodø/Glimt comenzó a sentir que la ventaja de la ida ya no era tan cómoda.

En la segunda parte cayó el gol que metió de lleno a Sporting en la pelea. Al 61’, Pedro Gonçalves encontró espacio y definió para el 2-0, un tanto que redujo la distancia global a la mínima.

Fue el momento en que el estadio entendió que la remontada era posible, porque el conjunto lisboeta no solo dominaba el balón, también estaba llevando el duelo al terreno emocional que más le convenía.

El tercer tanto fue el más tenso de todos. Después de una revisión en el VAR por una mano dentro del área, Sporting recibió un penalti que Luis Suárez transformó al 78’. Ahí se emparejó la serie.

El 3-0 de la noche borraba por completo la desventaja sufrida en Noruega y obligaba a llevar la eliminatoria al alargue, en un cierre que ya olía a noche histórica en Lisboa.

Pero Sporting no se conformó con empatar el global. Apenas comenzada la prórroga, Maximiliano Araújo apareció al 92’ para marcar el 4-0, el tanto que por primera vez puso a los portugueses arriba en la eliminatoria.

Ese gol cambió por completo el panorama: Bodø/Glimt, que durante una semana había defendido una renta de tres tantos, quedó obligado a reaccionar en un escenario completamente adverso.

La obra quedó rematada en el cierre, cuando Rafael Nel firmó el 5-0 en el tiempo añadido de la prórroga para desatar la locura definitiva en Portugal.La hazaña cobra todavía más relevancia por el contexto de la serie.