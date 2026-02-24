Bodø/Glimt elimina al Inter de Milán y avanza a Octavos de Final de Champions League

/ 24 febrero 2026
    El equipo noruego hizo historia al convertirse en el primer club fuera de las cinco grandes ligas europeas en ganar cuatro partidos consecutivos dentro del torneo. FOTO: AP

Atlético de Madrid, Newcastle United y Bayer Leverkusen también avanzaron a la siguiente ronda

El club noruego Bodø/Glimt firmó una de las sorpresas más relevantes de los playoffs de la UEFA Champions League luego de eliminar al subcampeón vigente, el Inter de Milán, tras imponerse 1-2 en la Vuelta y cerrar la eliminatoria con un global de 5-2 que le dio el pase a los Octavos de Final.

El conjunto italiano llegó al San Siro con la obligación de remontar el 1-3 sufrido en Noruega. Desde el arranque, el equipo local buscó hacerse del control del balón y adelantó líneas con la intención de encontrar un gol tempranero que lo regresara a la eliminatoria. Sin embargo, pese a generar aproximaciones durante la primera mitad, la contundencia frente al arco fue uno de los factores que terminó por pesar en el desarrollo del encuentro.

La primera anotación llegó hasta el minuto 58, cuando un error en la salida de Manuel Akanji fue aprovechado por Ole Didrik Blomberg para recuperar el balón dentro del área y disparar ante Yann Sommer. El rebote quedó a merced de Jens Petter Hauge, quien únicamente empujó el esférico al fondo de las redes para colocar el 0-1 que ampliaba la ventaja global.

Con el paso de los minutos, el Inter mantuvo la posesión, pero comenzó a mostrar desesperación en la toma de decisiones. En contraste, el equipo visitante apostó por los espacios y logró ampliar la ventaja gracias a Håkon Evjen, quien controló dentro del área y cruzó su disparo para firmar el 0-2, marcador que dejaba el global en 1-5 y prácticamente sentenciaba la eliminatoria.

El tanto del descuento llegó por conducto de Alessandro Bastoni, cuyo remate apenas logró cruzar la línea de gol para el 1-2 definitivo; no obstante, el equipo italiano necesitaba tres anotaciones más para forzar el tiempo extra, algo que nunca ocurrió ante un rival que mantuvo el orden defensivo hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Bodø/Glimt avanzó a Octavos de Final y se convirtió en el primer club en la historia del torneo —fuera de las cinco grandes ligas europeas— en ganar cuatro partidos consecutivos dentro de la competición, marcando así un precedente para equipos provenientes de ligas consideradas emergentes dentro del futbol europeo.

En la siguiente ronda podría enfrentar al Sporting de Lisboa o reencontrarse con el Manchester City de Erling Haaland, dirigido por Pep Guardiola.

En otros resultados de la jornada, el Atlético de Madrid venció 4-1 (7-4 global) al Club Brujas para asegurar su clasificación, instancia en la que se medirá ante Liverpool o Tottenham Hotspur.

Por su parte, el Newcastle United dejó fuera al Qarabag en una eliminatoria que acumuló 12 goles entre ambos encuentros, mientras que el Bayer 04 Leverkusen selló su clasificación tras empatar sin goles con el Olympiacos, haciendo válido el 2-0 conseguido en la Ida.

De esta manera, la fase de Octavos de Final comienza a tomar forma con Bodø/Glimt como uno de los protagonistas inesperados tras su avance en territorio italiano, en una jornada que dejó resultados contundentes y eliminatorias definidas en distintos escenarios del futbol europeo.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

