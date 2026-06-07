¿Otra vez? Christian Eriksen se desvanece en pleno partido y desata el pánico en Dinamarca

Christian Eriksen volvió a poner en pausa al mundo del futbol. El mediocampista danés se desvaneció este domingo durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, una escena que de inmediato recordó el dramático episodio que vivió en la Eurocopa 2020, cuando sufrió un paro cardiaco en pleno encuentro ante Finlandia. El incidente ocurrió durante el segundo tiempo del duelo disputado en Odense, Dinamarca, cuando Eriksen cayó al césped tras llevarse la mano a la zona del pecho. De inmediato, compañeros, rivales y personal médico reaccionaron para atender al futbolista de 34 años, mientras los jugadores formaron un círculo alrededor de él para darle privacidad en medio de la tensión.

La Federación Danesa informó que Christian Eriksen se encontraba consciente y estable bajo las circunstancias, aunque fue trasladado a un hospital para someterse a nuevos estudios médicos.

El partido fue suspendido de manera definitiva, pese a que el jugador pudo abandonar el campo con señales de recuperación. El susto fue mayor por el antecedente que marcó la carrera del danés. El 12 de junio de 2021, Eriksen se desplomó durante el Dinamarca vs Finlandia de la Eurocopa y tuvo que ser reanimado sobre el terreno de juego. Después de aquel episodio, se le implantó un desfibrilador cardioversor subcutáneo, dispositivo que le permitió regresar al futbol profesional meses más tarde. De acuerdo con reportes internacionales, el médico de la Selección de Dinamarca, Morten Boesen, explicó que el dispositivo respondió como debía y que Eriksen recuperó rápidamente la conciencia. Aun así, el jugador permanecerá bajo evaluación para determinar qué provocó el nuevo desvanecimiento. La imagen volvió a estremecer al futbol europeo. Eriksen, considerado uno de los grandes referentes de Dinamarca en la última década, había reconstruido su carrera tras aquel colapso en Copenhague.

Pasó por Brentford, Manchester United y mantuvo su lugar como pieza importante de su selección, símbolo de resiliencia después de uno de los momentos más impactantes en la historia reciente del deporte. El episodio también generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde aficionados, clubes y futbolistas reaccionaron con preocupación y solidaridad. Por ahora, la prioridad absoluta es su estado de salud y los resultados de los exámenes médicos que definirán los siguientes pasos en su carrera. Dinamarca, que disputaba este amistoso como parte de su calendario internacional, terminó la jornada con el futbol en segundo plano. La suspensión del partido reflejó la gravedad emocional del momento y el consenso de que, más allá del marcador, la atención debía estar puesta en Christian Eriksen.

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