¿Cómo le fue a Isaac del Toro hoy? El ciclista mexicano firma un sólido Top 12 en Europa

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    ¿Cómo le fue a Isaac del Toro hoy? El ciclista mexicano firma un sólido Top 12 en Europa
    Isaac del Toro terminó 12º en la etapa 1, a 44 segundos del ganador, después de recorrer 146.2 kilómetros entre Vizille y Saint-Ismier. FOTO: X

El mexicano regresó a la actividad con UAE Team Emirates-XRG y terminó 12º en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, una carrera clave rumbo al Tour de Francia

Isaac del Toro volvió a ponerse un dorsal y lo hizo con una actuación que deja buenas sensaciones. El ciclista mexicano regresó a la competencia este domingo en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, donde finalizó en la posición 12 después de una jornada exigente de montaña en territorio francés.

El corredor de UAE Team Emirates-XRG completó el recorrido entre Vizille y Saint-Ismier, de 146.2 kilómetros, a 44 segundos del ganador Alex Baudin, quien se llevó la etapa con un ataque decisivo en la parte final. Para Del Toro, más allá del resultado, la noticia principal fue volver a rodar en el pelotón internacional después de casi dos meses fuera de competencia por una lesión muscular sufrida durante la Vuelta al País Vasco.

El regreso del mexicano no fue en una jornada sencilla. La etapa inaugural presentó varios ascensos, entre ellos el Col de l’Arzelier, el Col de Vence y la Côte de Rousset, escenario ideal para escaladores y corredores explosivos. En ese contexto, Del Toro se mantuvo cerca del grupo de favoritos y logró conservar una posición competitiva en la clasificación general.

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La actuación cobra mayor valor porque el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como Critérium du Dauphiné, es una de las carreras más importantes previas al Tour de Francia. La prueba se disputa del 7 al 14 de junio y reúne a figuras que buscan afinar su forma antes de la gran cita del calendario ciclista.

Del Toro llegó a la competencia como una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates-XRG junto a João Almeida. Su presencia genera expectativa no sólo por su regreso físico, sino por el crecimiento que ha mostrado en el World Tour, donde ya es visto como una de las grandes promesas del ciclismo mexicano e internacional.

Aunque todavía queda mucho recorrido por delante, el Top 12 en la etapa inicial permite pensar en una reaparición positiva. El mexicano no perdió demasiado tiempo frente a otros aspirantes y tendrá nuevas oportunidades en una carrera que incluye montaña, una contrarreloj por equipos y finales exigentes que pueden modificar la clasificación.

Isaac del Toro volvió a rodar, volvió a competir y volvió a aparecer entre los nombres a seguir. Su resultado en Francia no fue una victoria, pero sí una señal importante: el mexicano está de regreso y empieza a medir fuerzas rumbo a uno de los momentos más importantes de su temporada.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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