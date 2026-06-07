¿Cómo le fue a Isaac del Toro hoy? El ciclista mexicano firma un sólido Top 12 en Europa

Isaac del Toro volvió a ponerse un dorsal y lo hizo con una actuación que deja buenas sensaciones. El ciclista mexicano regresó a la competencia este domingo en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, donde finalizó en la posición 12 después de una jornada exigente de montaña en territorio francés.

El corredor de UAE Team Emirates-XRG completó el recorrido entre Vizille y Saint-Ismier, de 146.2 kilómetros, a 44 segundos del ganador Alex Baudin, quien se llevó la etapa con un ataque decisivo en la parte final. Para Del Toro, más allá del resultado, la noticia principal fue volver a rodar en el pelotón internacional después de casi dos meses fuera de competencia por una lesión muscular sufrida durante la Vuelta al País Vasco.

El regreso del mexicano no fue en una jornada sencilla. La etapa inaugural presentó varios ascensos, entre ellos el Col de l’Arzelier, el Col de Vence y la Côte de Rousset, escenario ideal para escaladores y corredores explosivos. En ese contexto, Del Toro se mantuvo cerca del grupo de favoritos y logró conservar una posición competitiva en la clasificación general.