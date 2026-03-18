Pese al gol 900 de Messi, Nashville elimina al Inter Miami; se cae el cruce con América en Concacaf

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Fútbol Internacional
/ 18 marzo 2026
    Pese al gol 900 de Messi, Nashville elimina al Inter Miami; se cae el cruce con América en Concacaf
    Lionel Messi marcó ante Nashville SC en la Concacaf Champions Cup 2026, pero su gol no evitó la eliminación del Inter Miami, que se quedó sin la posibilidad de enfrentar al América en los Cuartos de Final. FOTO: MEXSPORT

Nashville SC sorprendió al Inter Miami de Lionel Messi en los Octavos de la Concacaf Champions Cup 2026 al avanzar por gol de visitante tras empatar 1-1 en Florida

Nashville SC firmó una de las campanadas de la Concacaf Champions Cup 2026 al dejar fuera al Inter Miami de Lionel Messi en los Octavos de Final. Luego del 0-0 en la Ida disputada en Nashville, la serie se resolvió en Fort Lauderdale con empate 1-1, marcador que favoreció al conjunto visitante por el criterio de gol de visitante.

El cuadro de Florida parecía tomar control muy pronto. Messi apareció apenas al minuto 7 para adelantar a Inter Miami y encender a su afición con una nueva marca personal.

Sin embargo, Nashville resistió la presión y encontró el tanto que cambió por completo la eliminatoria cuando Cristian Espinoza igualó al 74’, dándole a su equipo el gol que terminó valiendo el boleto a la siguiente ronda.

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Más allá de la eliminación, la noche también quedó marcada por el registro histórico del astro argentino. El tanto ante Nashville fue el gol 900 oficial de la carrera de Lionel Messi, con lo que se convirtió en apenas el segundo futbolista varonil en alcanzar esa cifra.

La eliminación del Inter Miami también impacta directamente en el panorama de los Cuartos de Final. De acuerdo con el armado oficial de la competencia, existía la posibilidad de un enfrentamiento entre Inter Miami y América en la siguiente fase.

Con Nashville avanzando en lugar del equipo de Messi, ese choque ya no podrá darse.

El morbo alrededor de esa serie potencial era alto por el peso mediático de ambos clubes y por la expectativa de ver a Messi frente al América en territorio mexicano.

Los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 están programados para jugarse entre el 7 y 9 de abril en la Ida, y del 14 al 16 de abril en la Vuelta, según confirmó la propia Concacaf.

Para Nashville, el pase representa un impulso enorme en un torneo donde no partía entre los máximos favoritos. El club estadounidense llegó a esta instancia tras avanzar desde la primera ronda y ahora se mete entre los ocho mejores del certamen.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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