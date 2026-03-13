¿Messi al Estadio Banorte? El ‘Plan B’ de lujo ante la posible baja de Cristiano Ronaldo en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 13 marzo 2026
    ¿Messi al Estadio Banorte? El ‘Plan B’ de lujo ante la posible baja de Cristiano Ronaldo en CDMX
    Lionel Messi podría disputar un partido en el Estadio Banorte si el Inter Miami y el América avanzan en la Concacaf Champions Cup, escenario que lo llevaría a jugar en la Ciudad de México ante miles de aficionados. FOTO: MEXSPORT

Luego de que la lesión de ‘CR7’ pusiera en duda su presencia en el amistoso entre México y Portugal en la Ciudad de México, la ‘Concachampions’ sería la salvación

La Ciudad de México podría ser el escenario de un giro inesperado en la agenda futbolística internacional. Ante la incertidumbre que rodea la visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Banorte, el nombre de Lionel Messi surge como la gran alternativa para encender la pasión en el “Coloso de Santa Úrsula” meses antes del Mundial 2026.

La lesión de ‘CR7’ que pone en jaque al Coloso de Santa Úrsula

Originalmente, la atención de la afición capitalina estaba volcada en el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. Sin embargo, una lesión muscular de último minuto con el Al-Nassr ha dejado al “Bicho” con un pie fuera del avión.

Con un tiempo de recuperación estimado de 3 a 8 semanas, su participación en la calzada de Tlalpan es hoy una incógnita.

TE PUEDE INTERESAR: ¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul? Canales de transmisión en México y detalles de la Jornada 11 en CU

El escenario para ver a Messi en la Ciudad de México

Si Portugal cancela su brillo, la Concacaf Champions Cup tiene la llave del espectáculo. El “Plan B” no es un amistoso, sino un duelo oficial de alto voltaje: América vs Inter Miami.

Para que este choque histórico ocurra en suelo mexicano, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Avanzar en eliminatorias: Tanto las Águilas del América como el Inter Miami de Messi deben superar sus respectivas llaves en el torneo (Águilas se miden ante el Philadelphia Union y el Inter contra el Nashville SC).

Cita en el Banorte: De concretarse el cruce, el astro argentino visitaría la CDMX para el partido de Ida o Vuelta, marcando su regreso a uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

La relevancia de este evento trasciende lo deportivo. Para la Ciudad de México, albergar a Messi en un torneo oficial de la zona representa u ensayo logístico, es decir, una prueba de fuego para el Estadio Banorte previo a la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Mientras el duelo México-Portugal es de carácter amistoso, el posible América vs Inter Miami sería un partido oficial, lo que añade un nivel de competitividad y urgencia que la afición mexicana valora profundamente.

A final de cuentas, el templo del futbol mexicano no se quedará sin figuras. Si el destino impide el aterrizaje de “CR7” en la capital, la alfombra roja ya está lista para Leo Messi.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf

Localizaciones


CDMX

Personajes


Lionel Messi
Cristiano Ronaldo

Organizaciones


MLS
Liga MX
Concacaf

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Plan B-illete

Plan B-illete
true

Plan B y la Presidenta se apareció 3 minutos
Autoridades federales vincularon a proceso a tres hombres por la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, ocurrida en diciembre de 2025 en Guanajuato

Vinculan a proceso a tres personas por desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato
Realidad. Autoridades estadounidenses aumentaron la vigilancia en Hollywood tras una alerta del FBI previa a la gala.

Entre amenazas y glamour: incrementan los Oscar la seguridad tras alerta del FBI
El nuevo frente frío 41 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, se están depositando los 6 mil 400 pesos por apellidos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 26 de marzo según el calendario?
La reunión clandestina entre el actor Sean Penn, la actriz Kate del Castillo y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán se convirtió en uno de los episodios más controversiales del mundo del espectáculo.

Sean Penn, su encuentro secreto con ‘El Chapo’ Guzmán y cómo engañó a Kate del Castillo
Kuniyoshi llega a Saltillo con más de 16 años de experiencia en el béisbol japonés.

Kuniyoshi se reporta con Saraperos y Mendy López deja claro el objetivo: fortalecer el pitcheo