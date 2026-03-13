¿Messi al Estadio Banorte? El ‘Plan B’ de lujo ante la posible baja de Cristiano Ronaldo en CDMX

La Ciudad de México podría ser el escenario de un giro inesperado en la agenda futbolística internacional. Ante la incertidumbre que rodea la visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Banorte, el nombre de Lionel Messi surge como la gran alternativa para encender la pasión en el “Coloso de Santa Úrsula” meses antes del Mundial 2026.

La lesión de ‘CR7’ que pone en jaque al Coloso de Santa Úrsula

Originalmente, la atención de la afición capitalina estaba volcada en el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. Sin embargo, una lesión muscular de último minuto con el Al-Nassr ha dejado al “Bicho” con un pie fuera del avión.

Con un tiempo de recuperación estimado de 3 a 8 semanas, su participación en la calzada de Tlalpan es hoy una incógnita.

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El escenario para ver a Messi en la Ciudad de México

Si Portugal cancela su brillo, la Concacaf Champions Cup tiene la llave del espectáculo. El “Plan B” no es un amistoso, sino un duelo oficial de alto voltaje: América vs Inter Miami.

Para que este choque histórico ocurra en suelo mexicano, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Avanzar en eliminatorias: Tanto las Águilas del América como el Inter Miami de Messi deben superar sus respectivas llaves en el torneo (Águilas se miden ante el Philadelphia Union y el Inter contra el Nashville SC).