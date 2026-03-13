¿Messi al Estadio Banorte? El ‘Plan B’ de lujo ante la posible baja de Cristiano Ronaldo en CDMX
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Luego de que la lesión de ‘CR7’ pusiera en duda su presencia en el amistoso entre México y Portugal en la Ciudad de México, la ‘Concachampions’ sería la salvación
La Ciudad de México podría ser el escenario de un giro inesperado en la agenda futbolística internacional. Ante la incertidumbre que rodea la visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Banorte, el nombre de Lionel Messi surge como la gran alternativa para encender la pasión en el “Coloso de Santa Úrsula” meses antes del Mundial 2026.
La lesión de ‘CR7’ que pone en jaque al Coloso de Santa Úrsula
Originalmente, la atención de la afición capitalina estaba volcada en el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. Sin embargo, una lesión muscular de último minuto con el Al-Nassr ha dejado al “Bicho” con un pie fuera del avión.
Con un tiempo de recuperación estimado de 3 a 8 semanas, su participación en la calzada de Tlalpan es hoy una incógnita.
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El escenario para ver a Messi en la Ciudad de México
Si Portugal cancela su brillo, la Concacaf Champions Cup tiene la llave del espectáculo. El “Plan B” no es un amistoso, sino un duelo oficial de alto voltaje: América vs Inter Miami.
Para que este choque histórico ocurra en suelo mexicano, se deben cumplir las siguientes condiciones:
Avanzar en eliminatorias: Tanto las Águilas del América como el Inter Miami de Messi deben superar sus respectivas llaves en el torneo (Águilas se miden ante el Philadelphia Union y el Inter contra el Nashville SC).
Cita en el Banorte: De concretarse el cruce, el astro argentino visitaría la CDMX para el partido de Ida o Vuelta, marcando su regreso a uno de los estadios más emblemáticos del mundo.
La relevancia de este evento trasciende lo deportivo. Para la Ciudad de México, albergar a Messi en un torneo oficial de la zona representa u ensayo logístico, es decir, una prueba de fuego para el Estadio Banorte previo a la inauguración de la Copa del Mundo 2026.
Mientras el duelo México-Portugal es de carácter amistoso, el posible América vs Inter Miami sería un partido oficial, lo que añade un nivel de competitividad y urgencia que la afición mexicana valora profundamente.
A final de cuentas, el templo del futbol mexicano no se quedará sin figuras. Si el destino impide el aterrizaje de “CR7” en la capital, la alfombra roja ya está lista para Leo Messi.