¿Por qué la CAF le quitó el título a Senegal? Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana

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Fútbol Internacional
/ 17 marzo 2026
    ¿Por qué la CAF le quitó el título a Senegal? Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana
    Marruecos fue declarado campeón oficial de la Copa Africana de Naciones 2025, luego de que la CAF le retirara el título a Senegal tras la resolución de su Junta de Apelación. FOTO: ESPECIAL

La Confederación Africana anunció que Senegal perdió por incomparecencia la Final de la Copa Africana de Naciones, por lo que Marruecos fue declarado campeón oficial del torneo tras un fallo de la Junta de Apelación

La Copa Africana de Naciones vivió uno de los episodios más insólitos de su historia. La Confederación Africana de Futbol (CAF) informó este martes que Senegal fue despojado del título de la AFCON 2025 y que Marruecos quedó oficialmente como nuevo campeón del certamen, luego de la resolución emitida por su Junta de Apelación.

De acuerdo con el organismo, la resolución se tomó al aplicar el artículo 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, con el cual Senegal fue declarado perdedor por incomparecencia en la Final disputada ante Marruecos.

El resultado, que originalmente había dejado a los senegaleses como campeones, quedó registrado oficialmente como un 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football.

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La CAF detalló que la apelación presentada por Marruecos fue admitida y respaldada, además de que la conducta del combinado de Senegal fue considerada dentro del alcance de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo.

A partir de ello, la decisión del Comité Disciplinario fue revocada y se validó la protesta marroquí, cambiando por completo el desenlace del campeonato africano.

El caso detonó enorme repercusión internacional porque Senegal ya había celebrado el campeonato, pero el fallo posterior reescribió el historial del torneo y convirtió a Marruecos en campeón de África.

Medios internacionales reportaron que la decisión llegó después de la revisión del comportamiento del cuadro senegalés durante la Final, en una resolución que no tiene precedentes recientes en el futbol del continente.

Además del cambio de campeón, la CAF también confirmó sanciones relacionadas con otros incidentes del partido. Entre ellas, modificó el castigo contra Ismaël Saibari, jugador de Marruecos, a dos partidos oficiales de suspensión, uno de ellos condicionado, y retiró una multa económica de 100 mil dólares.

También ajustó sanciones para la federación marroquí por incidentes con los baloneros, el área de revisión VAR y el uso de láseres durante el encuentro.

Así, Marruecos pasa a los libros de historia como campeón oficial de la Copa Africana de Naciones 2025, mientras Senegal queda marcado por una de las decisiones más polémicas que ha emitido la CAF en una Final.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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