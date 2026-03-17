Saraperos de Saltillo afinan detalles y calientan el Clásico Coahuilense ante Acereros

Con la fecha marcada en el calendario, los Saraperos de Saltillo avanzan en su etapa de preparación con una mirada clara: llegar en ritmo competitivo al primer duelo de pretemporada, programado para el 24 de marzo frente a los Acereros de Monclova, en una nueva edición del llamado “Clásico Coahuilense”. La novena saltillense cumplió una jornada más de trabajo en el campamento, donde la incorporación del infielder Ramón Ríos y del lanzador Iván Izaguirre añadió variantes a un grupo que comienza a tomar forma bajo la dirección del manager Mendy López. Ambos peloteros se integraron de inmediato a las dinámicas del equipo, participando en sesiones diseñadas para acelerar su adaptación. TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX El día estuvo dividido en bloques que reflejan la intención del cuerpo técnico: construir desde los fundamentos. La práctica arrancó con trabajo físico, seguido por bullpen y sesiones de bateo organizadas en cuatro grupos. Bajo la supervisión del coach Juan Carlos Canizales, los turnos en la caja de bateo sirvieron para evaluar ritmo, contacto y ajustes mecánicos en diferentes perfiles ofensivos.

Mientras tanto, el pitcheo también tuvo actividad con lanzadores que realizaron sesiones de 30 envíos, enfocadas en control y localización. Este tipo de carga forma parte del proceso progresivo que busca evitar lesiones y garantizar que el staff llegue con brazo listo al inicio de los juegos de preparación. La jornada cerró con ejercicios defensivos específicos para infielders y outfielders, un apartado en el que el propio Mendy López puso especial atención. El objetivo es claro: reducir errores desde ahora y consolidar una base sólida que pueda sostener al equipo en momentos clave de la campaña.

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En medio de esta preparación, una de las voces que refleja el sentir del grupo es la del jardinero Fernando Villegas. El pelotero saltillense regresa para su sexta temporada con el equipo tras una participación destacada en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, experiencia que, asegura, le dejó aprendizajes importantes. “Estoy feliz de regresar con mi equipo, con el equipo de mi casa, de mi ciudad como son los Saraperos. Me siento muy comprometido, al igual que mis compañeros, para que demos una muy buena temporada, la afición ya se lo merece, así como toda la organización”, expresó. Villegas no evade la expectativa que rodea al equipo y también puso énfasis en la parte mental de cara a la campaña. “El enfoque, tanto personal como de equipo, debe ser tener una mentalidad ganadora, hacer las cosas bien y dar todo lo que esté en nuestras manos para conseguir resultados. Los fundamentos bien ejecutados serán clave: bateo, pitcheo, corrido de bases y defensiva, además de mantenernos sanos durante toda la temporada”, añadió.

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A unos días del arranque de los juegos de pretemporada, Saraperos no solo ajusta aspectos técnicos. También perfila una identidad basada en disciplina y consistencia, con la intención de que el primer enfrentamiento ante Acereros sea más que un ensayo: una referencia del rumbo que busca tomar el equipo en la próxima campaña.

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