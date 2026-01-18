Senegal vence a Marruecos en una Final polémica y conquista la Copa Africana de Naciones

Selección de Senegal escribió una de las páginas más intensas y polémicas en la historia reciente del futbol africano al vencer 1-0 a la Selección de Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones, resultado que le permitió coronarse campeón continental tras un partido cargado de tensión, decisiones arbitrales controvertidas e incidentes dentro y fuera de la cancha. La final, disputada en Rabat ante un estadio repleto y con Marruecos como anfitrión, fue cerrada desde el inicio. Durante los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos priorizaron el orden defensivo, con pocas llegadas claras y un constante choque físico que elevó la temperatura del encuentro. TE PUEDE INTERESAR: Australian Open: Alcaraz, Zverev y Sabalenka debutan con triunfo; Venus Williams se despide en Melbourne

Marruecos intentó imponer condiciones con la posesión del balón, mientras Senegal apostó por el contragolpe y la solidez en el fondo, apoyado en una actuación segura de su guardameta Édouard Mendy. La polémica comenzó en la recta final del tiempo regular, cuando Senegal logró enviar el balón al fondo de la red, pero el tanto fue anulado tras revisión del VAR por una falta previa, decisión que generó fuertes reclamos del banquillo senegalés. Poco después llegó el momento más tenso del partido: el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos tras una jugada dentro del área que también fue revisada en el VAR y considerada excesiva por los jugadores africanos visitantes. En protesta, Senegal abandonó momentáneamente el terreno de juego, dejando la final suspendida por más de diez minutos en una escena inédita para un partido decisivo del torneo. Tras negociaciones y llamados de la organización, los jugadores regresaron al campo y se ejecutó el penalti. Brahim Díaz intentó definir a lo “Panenka”, pero Mendy leyó la intención y detuvo el disparo, manteniendo el empate y desatando la euforia del conjunto senegalés. Con el 0-0 persistente, el partido se fue al tiempo extra, ya con un ambiente completamente enrarecido tanto en la cancha como en las gradas. Fue en el minuto 94 cuando Senegal encontró la recompensa. Pape Gueye sacó un potente disparo desde fuera del área que venció al arquero marroquí y marcó el 1-0 definitivo, un gol que terminó siendo histórico.

A partir de ese momento, Senegal se dedicó a resistir los últimos intentos del local, defendiendo con intensidad ante la presión de Marruecos y el nerviosismo del entorno. El partido también estuvo rodeado de controversia fuera del campo. En la previa, Senegal había denunciado problemas logísticos y de seguridad, además de una presunta desventaja en la distribución de boletos para su afición. Durante el encuentro, se reportaron conatos de bronca en las tribunas y enfrentamientos entre aficionados y personal de seguridad, lo que obligó a la intervención policial en algunos sectores del estadio. Con el silbatazo final, Senegal celebró un título cargado de simbolismo: ganó la Copa Africana de Naciones en territorio rival, defendió su estatus como una de las potencias del continente y lo hizo en una final que será recordada tanto por su dramatismo deportivo como por las múltiples polémicas arbitrales.