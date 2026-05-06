PSG elimina al Bayern en el Allianz Arena: Jugará la Final de la Champions 2026 ante Arsenal

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Fútbol Internacional
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    PSG elimina al Bayern en el Allianz Arena: Jugará la Final de la Champions 2026 ante Arsenal
    Ousmane Dembélé marcó al minuto 3 en el Allianz Arena y encaminó al PSG a una nueva Final de Champions League, donde enfrentará al Arsenal en Budapest. FOTO: AP

Con gol tempranero de Ousmane Dembélé y un intento por acercarse de Harry Kane, el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern Múnich y buscará el bicampeonato europeo en Budapest

El Paris Saint-Germain volvió a imponer autoridad en Europa y selló su boleto a la Final de la UEFA Champions League 2025-2026, luego del empate 1-1 contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena, en una semifinal que se resolvió muy temprano con un golpe de Ousmane Dembélé.

Apenas al minuto 3, el atacante francés apareció en el centro del área para rematar de zurda a la escuadra izquierda, tras una asistencia de Khvicha Kvaratskhelia, y silenció al estadio bávaro con el gol que encaminó la clasificación parisina.

La anotación obligó al Bayern a remar contra la corriente prácticamente durante todo el partido.

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El conjunto alemán intentó reaccionar con Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise y Luis Díaz como principales vías ofensivas, pero se topó con un PSG sólido en defensa y con capacidad para resistir los momentos de mayor presión.

Bayern generó aproximaciones, especialmente con remates de Musiala, Olise y Díaz, aunque sin encontrar el tanto que pudiera devolverle vida a la eliminatoria.

PSG, por su parte, administró la ventaja con oficio. Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves sostuvieron el mediocampo, mientras que Kvaratskhelia, Désiré Doué y Dembélé mantuvieron peligro cada vez que el equipo de Luis Enrique logró salir a velocidad.

Incluso en el segundo tiempo, el club francés estuvo cerca de ampliar la diferencia con remates de Doué, Nuno Mendes y el propio Kvaratskhelia.

El partido también tuvo tensión física y tarjetas. Nuno Mendes, Kvaratskhelia y Marquinhos fueron amonestados por PSG, mientras que Jonathan Tah y Luis Díaz recibieron cartón preventivo por Bayern.

La lesión de Nuno Mendes obligó al ingreso de Senny Mayulu en la recta final, en un cierre donde el cuadro parisino priorizó el orden para asegurar el pase.

Todavía al minuto 94’, en el agregado, Harry Kane anotó su gol 14 en esta edición, con el cual el cuadro bávaro intentó acercarse al marcador, pero ya era muy tarde.

Con este resultado, el PSG se instaló nuevamente en la Final de la Champions League y buscará el bicampeonato continental, después de haber conquistado la edición anterior con una contundente victoria sobre Inter de Milán.

Su rival será el Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid tras vencerlo 1-0 en Londres y cerrar la serie con marcador global de 2-1.

Bukayo Saka marcó el gol que devolvió a los Gunners a una Final de Champions League por primera vez desde 2006.

La Final de la Champions League 2025-2026 se disputará el sábado 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, donde PSG intentará confirmar su dominio reciente en Europa y Arsenal buscará levantar la primera Orejona de su historia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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