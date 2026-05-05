Arsenal elimina al Atlético de Madrid y jugará la Final de la Champions League 2026

El Arsenal volvió a colocarse en el centro del futbol europeo al asegurar su lugar en la Final de la UEFA Champions League, tras imponerse al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales disputado en el Emirates Stadium. El conjunto dirigido por Mikel Arteta regresa a esta instancia después de dos décadas, con la posibilidad de conquistar por primera vez el torneo continental. El encuentro se resolvió en un momento clave antes del descanso. En una jugada que inició con un trazo adelantado de William Saliba, Viktor Gyökeres presionó la salida del arquero Jan Oblak, lo que derivó en una acción a segundo poste. Sin ángulo de disparo, el delantero optó por ceder el balón a Leandro Trossard, cuyo intento fue bloqueado, pero dejó un rebote en el área chica. Ahí apareció Bukayo Saka para empujar el esférico y marcar el 1-0 al minuto 44.

La anotación generó reclamos por parte del equipo visitante, que solicitó la revisión por un posible fuera de lugar. Sin embargo, tras el análisis en el VAR, se confirmó que la posición del atacante era válida, por lo que el gol subió al marcador y dio ventaja a los londinenses.

Para la segunda mitad, el conjunto dirigido por Diego Simeone intentó reaccionar y adelantó líneas en busca del empate. No obstante, se encontró con una defensa ordenada que limitó los espacios y redujo las opciones de peligro. Las acciones más discutidas del partido llegaron en los primeros minutos del complemento. Al 51’, una jugada derivada de un despeje fallido de Saliba dejó el balón a disposición de Giuliano Simeone dentro del área. El delantero no logró concretar y, pese a reclamar una falta de Gabriel Magalhães, la jugada se sancionó únicamente con tiro de esquina. Minutos después, al 55’, el Atlético volvió a solicitar penal cuando Antoine Griezmann cayó en el área tras un contacto con Riccardo Calafiori. El árbitro alemán Daniel Siebert invalidó la acción al señalar una falta ofensiva previa, decisión que se mantuvo tras la revisión.

A pesar de los ajustes desde el banquillo, el equipo español no consiguió generar opciones claras en el tramo final. Arsenal, por su parte, tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja al minuto 65, pero Gyökeres no logró concretar frente al arco. Sin más cambios en el marcador, el equipo inglés selló su clasificación y ahora se prepara para disputar la segunda final de Champions en su historia. Con una estructura sólida y ventaja mínima en la eliminatoria, el conjunto de Arteta mantiene vigente la aspiración de levantar su primer título europeo en Budapest.

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