PSG vs Arsenal por la ‘Orejona’: Transmisión, horario y todo sobre la Final de la Champions League 2026

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    PSG vs Arsenal por la ‘Orejona’: Transmisión, horario y todo sobre la Final de la Champions League 2026
    PSG y Arsenal disputarán en Budapest una Final de Champions League con sabor a revancha, historia y posible cambio de era en Europa. FOTO: ESPECIAL

El París busca el bicampeonato europeo ante unos Gunners que quieren hacer historia en Budapest

La Champions League 2026 está lista para coronar a su nuevo rey... o confirmar una dinastía. Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan este sábado en la Puskás Aréna de Budapest, en una Final que cruza dos caminos muy distintos: el campeón defensor que quiere repetir la gloria y el equipo londinense que busca levantar la “Orejona” por primera vez en su historia.

El PSG llega a la cita como vigente monarca de Europa y con la posibilidad de firmar un bicampeonato que lo colocaría en una dimensión histórica para el futbol francés.

El equipo de Luis Enrique ha construido una campaña marcada por su poder ofensivo, su profundidad de plantilla y una idea cada vez más reconocible: presión alta, movilidad en ataque y protagonismo con balón. Su camino a Budapest incluyó una Semifinal de alto voltaje ante el Bayern Múnich, al que superó por marcador global de 6-5.

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El Arsenal, por su parte, aterriza en la Final con el impulso de una temporada que ya es memorable. Los Gunners regresan al partido más importante de clubes en Europa 20 años después de aquella Final de 2006 ante Barcelona, y lo hacen con una versión madura bajo el mando de Mikel Arteta.

Su clasificación llegó tras eliminar al Atlético de Madrid por 2-1 global, en una serie que confirmó su capacidad para competir bajo presión.

La gran historia para los ingleses es doble: pueden conquistar su primera Champions League y cerrar una campaña histórica después de volver a la cima de la Premier League.

Su principal argumento está en el equilibrio: defensa sólida, mediocampo físico y un ataque que puede castigar cualquier pérdida rival con velocidad por los costados.

El duelo también tiene aroma de revancha. PSG y Arsenal ya se cruzaron recientemente en Europa, con los parisinos imponiéndose en una eliminatoria que terminó marcando el camino hacia su primera Champions. Ahora, los de Arteta tendrán la oportunidad de ajustar cuentas en el escenario más grande.

¿A qué hora y dónde ver el PSG vs Arsenal?

La Final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se jugará a las 10 de la mañana. El partido podrá seguirse por TNT Sports, HBO Max y Fox One.

Las posibles alineaciones

PSG se pararía con un 4-3-3, bajo el esquema de Luis Enrique con Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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Por su parte, el Arsenal optaría por la misma formación, en el orden táctico de Mikel Arteta, alineando a David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Declan Rice, Mikel Merino; Bukayo Saka, Kai Havertz y Gabriel Martinelli.

Uno de los duelos más atractivos estará en las bandas, donde la velocidad de Dembélé y Kvaratskhelia chocará con la solidez defensiva del Arsenal. Del otro lado, Bukayo Saka será una de las principales armas de los Gunners para intentar desequilibrar a la zaga parisina.

En Budapest no sólo estará en juego un título. Para el PSG, la Final representa la oportunidad de confirmar que su proyecto ya dejó de perseguir la Champions para empezar a dominarla. Para el Arsenal, puede ser la noche que transforme una gran generación en leyenda.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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