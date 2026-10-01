Rafael Leão hereda el ‘7’ de Cristiano Ronaldo con Portugal: ¿CR7 renunció a la Seleção?

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Rafael Leão hereda el ‘7’ de Cristiano Ronaldo con Portugal: ¿CR7 renunció a la Seleção?
    Rafael Leão utilizó el histórico número 7 de Portugal ante Dinamarca, en pleno misterio sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo con la Seleção. FOTO: X

El delantero apareció con el histórico dorsal ante Dinamarca mientras crecen las versiones sobre el futuro de Cristiano tras abandonar la concentración portuguesa

Rafael Leão porta este jueves un dorsal de historia. El atacante fue inscrito con el número 7 de Portugal para enfrentar a Dinamarca en Copenhague, dentro de la UEFA Nations League, apenas horas después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de la Seleção.

La imagen del nuevo “7” encendió las dudas sobre el futuro internacional de CR7.

La lista oficial de partido publicada por UEFA colocó a Leão con el dorsal que Cristiano convirtió en una marca personal durante casi dos décadas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/caso-manchester-city-escala-etihad-evalua-demandar-a-la-premier-y-jugadores-preparan-reclamos-MN23849674

El cambio, sin embargo, corresponde al encuentro ante Dinamarca y no existe hasta ahora un anuncio oficial de la Federación Portuguesa de Futbol que confirme que Ronaldo haya cedido definitivamente el número o que haya puesto fin a su carrera con la selección.

La controversia comenzó después de que Jorge Jesus dejara a Cristiano como suplente sin utilizar en la victoria sobre Noruega.

El técnico aseguró después que no existió ningún incidente, pero Ronaldo abandonó el campamento portugués en Copenhague y publicó que, llegado el momento, contará “la verdad” sobre las razones de su decisión.

Reuters informó que Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, habrían acudido al aeropuerto para intentar convencer al capitán de permanecer con el grupo.

El delantero, de 41 años, terminó viajando fuera de Dinamarca, mientras la Federación no ofreció una explicación detallada.

A partir de ahí crecieron los reportes sobre una posible renuncia definitiva de Cristiano Ronaldo a Portugal. Medios portugueses e internacionales han planteado que el episodio podría marcar el final de su etapa con la Seleção, pero hasta hoy no existe confirmación oficial del futbolista ni de la FPF sobre un retiro internacional.

Por eso, la aparición de Rafael Leão con el 7 resulta simbólica. Cristiano acumula 234 partidos y 146 goles con Portugal, cifras que lo han convertido en el jugador con más apariciones y tantos en selecciones masculinas.

Ahora, mientras Leão utiliza su número ante Dinamarca, la incógnita es saber si se trata de una ausencia temporal o del primer partido de Portugal sin CR7 como dueño de un dorsal que pareció inseparable de su nombre en su historia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional

Localizaciones


Lisboa

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Selección de Futbol de Portugal

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
Andy: Protección suprema

Andy: Protección suprema
true

Sheinbaum: Ya pasaron dos años... y no hay legado

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima el Frente Frío 1 y Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h
La presidenta señaló que este tipo de conductas requieren mecanismos legales que permitan sancionar a los responsables y, cuando corresponda, recuperar los recursos de las personas afectadas.

Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro HOY para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Oferta. Octubre reunirá nuevas historias y personajes para los amantes del streaming, con producciones que recorren distintos géneros y estilos.

Octubre llega cargado de series: terror, drama, Marvel y hasta Los Kardashian en streaming