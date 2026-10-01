Rafael Leão hereda el ‘7’ de Cristiano Ronaldo con Portugal: ¿CR7 renunció a la Seleção?

Rafael Leão porta este jueves un dorsal de historia. El atacante fue inscrito con el número 7 de Portugal para enfrentar a Dinamarca en Copenhague, dentro de la UEFA Nations League, apenas horas después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de la Seleção. La imagen del nuevo “7” encendió las dudas sobre el futuro internacional de CR7. La lista oficial de partido publicada por UEFA colocó a Leão con el dorsal que Cristiano convirtió en una marca personal durante casi dos décadas.

El cambio, sin embargo, corresponde al encuentro ante Dinamarca y no existe hasta ahora un anuncio oficial de la Federación Portuguesa de Futbol que confirme que Ronaldo haya cedido definitivamente el número o que haya puesto fin a su carrera con la selección. La controversia comenzó después de que Jorge Jesus dejara a Cristiano como suplente sin utilizar en la victoria sobre Noruega.

El técnico aseguró después que no existió ningún incidente, pero Ronaldo abandonó el campamento portugués en Copenhague y publicó que, llegado el momento, contará “la verdad” sobre las razones de su decisión. Reuters informó que Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, habrían acudido al aeropuerto para intentar convencer al capitán de permanecer con el grupo. El delantero, de 41 años, terminó viajando fuera de Dinamarca, mientras la Federación no ofreció una explicación detallada. A partir de ahí crecieron los reportes sobre una posible renuncia definitiva de Cristiano Ronaldo a Portugal. Medios portugueses e internacionales han planteado que el episodio podría marcar el final de su etapa con la Seleção, pero hasta hoy no existe confirmación oficial del futbolista ni de la FPF sobre un retiro internacional.

Por eso, la aparición de Rafael Leão con el 7 resulta simbólica. Cristiano acumula 234 partidos y 146 goles con Portugal, cifras que lo han convertido en el jugador con más apariciones y tantos en selecciones masculinas. Ahora, mientras Leão utiliza su número ante Dinamarca, la incógnita es saber si se trata de una ausencia temporal o del primer partido de Portugal sin CR7 como dueño de un dorsal que pareció inseparable de su nombre en su historia.