Estados Unidos agradece a México su compromiso por reforzar la seguridad en Michoacán

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    Estados Unidos agradece a México su compromiso por reforzar la seguridad en Michoacán
    El pasado viernes el gobierno de Estados Unidos informó la reanudación parcial de sus actividades oficiales en Michoacán. Cortesía

El embajador Johnson destacó que el intercambio de aguacate es benéfico para ambas naciones

CDMX.- Luego que el gobierno de Estados Unidos reanudó parcialmente las actividades de inspección de aguacate para exportación, el Embajador de ese país en México, Ronald Johnson, agradeció al Gobierno mexicano el compromiso de reforzar la seguridad en Michoacán.

A través de una publicación en redes sociales, el diplomático destacó que el intercambio de aguacate es benéfico para ambas naciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-a-carlos-humberto-corona-uno-de-los-siete-jovenes-desaparecidos-en-jalisco-BG22711321

”Aprecio el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los compromisos de seguridad acordados con el Secretario (de SSC) Harfuch, Defensa Nacional, la Secretaria (de Sader) Columba López y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación inmediata y gradual de las actividades del Gobierno de los Estados Unidos”, indicó en X.

REANUDACIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES EN MICHOACÁN

Ayer, el gobierno de Estados Unidos informó la reanudación parcial de sus actividades oficiales en Michoacán, luego de suspenderlas a causa de la inseguridad que, según autoridades, ponían en riesgo la integridad de los inspectores de sanidad fitosanitaria.

De acuerdo con el anuncio, se reanudaron las operaciones en Tacíntaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelos y Pátzcuaro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/liberan-de-arresto-domiciliario-a-brenda-quevedo-implicada-en-el-caso-wallace-PG22712940

En su publicación, Johnson señaló que la coordinación entre las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, continúa dando resultados.

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