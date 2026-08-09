¿Aguacero o bochorno? Monzón mexicano y calorón de 45 °C se ‘topan’ en el norte de México

Este domingo 9 de agosto, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y centro) y Nayarit (este); lluvias fuertes en Baja California Sur (centro y sur) y chubascos en Baja California; además de rachas de viento en dichas entidades, de acuerdo con el pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así mismo, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión al interior del país e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de México, así como extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California. Simultáneamente, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con lluvia débil, tormenta a soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros a soleado con lluvia débil a tormenta. La temperatura máxima será de 28 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros con lluvia débil a tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 36 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros a soleado con lluvoa débil. La temperatura máxima será de 35 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros con lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 27 °C.

ZONAS DE BAJA PRESIÓN El SMN vigila la posible formación de dos zonas de Baja Presión con potencial para desarrollar un Ciclón Tropical en el océano Atlántico: 1) Se prevé la formación de una zona de baja pesión en el Atlántico central. Mantiene 40% de probabilidad para desarriollo ciclónico en siete días. 2) Se prevé la formación de una zona de baja presión en el Atlántico central. Mantiene 20% de probabilidad para desarrillo ciclónico en siete días.

Por otro lado, el SMN vigila tres zonas con potencial para desarrollar un Ciclón Tropical en el océano Pacífico: 1) Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, se localiza a tres mil 465 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en siete días, se desplaza al oeste-noroeste. 2) Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, se localiza a dos mil 155 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Incrementa a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 60% en siete días, se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. 3) Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

LLUVIAS Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (este) y Jalisco (norte) .Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (norte), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (centro y norte), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

TEMPERATURAS Máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur) y Guerrero (suroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

VIENTO Y OLEAJE Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

¿QUÉ ES LA CANÍCULA Y CÓMO AFECTA A MÉXICO? La canícula es un período de aproximadamente 40 días de calor intenso que ocurre durante el verano en varias regiones de México y otros países de América Central. También se le conoce como “la sequía del medio verano” o “los días caniculares”. Durante la canícula, las temperaturas pueden alcanzar niveles extremadamente altos, a menudo superando los 35 grados Celsius e incluso llegando a los 45 o 50 grados Celsius. Esta época del año se caracteriza por ser seca, con un bajo índice de precipitación y poca o ninguna nubosidad. El término “canícula” proviene del latín “canís”, que significa “perro”; este nombre proviene de la astronomía, atribuyéndose a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio “La Abrasadora”, conocida por ser el astro celeste más brillante. La canícula es un fenómeno meteorológico que ocurre cada año, caracterizado por un incremento en la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire y el aumento en la fuerza de los vientos, cielos despejados y una disminución en la lluvia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno suele presentarse entre el mes de julio y agosto, provocando un aumento en la sensación térmica. Los efectos de la canícula en México pueden ser significativos. Algunas de las principales consecuencias son: Escasez de agua: Debido a la falta de lluvias durante la canícula, los cuerpos de agua, como ríos, lagos y presas, tienden a disminuir su nivel. Esto puede llevar a una escasez de agua para el consumo humano, la agricultura y el ganado, lo que afecta a las comunidades y la producción de alimentos. Sequía agrícola: La falta de lluvia y el calor extremo durante la canícula pueden dañar los cultivos y reducir la producción agrícola. Esto afecta la disponibilidad de alimentos, incrementa los precios y puede generar problemas económicos para los agricultores. Incendios forestales: Las condiciones secas y calurosas de la canícula aumentan el riesgo de incendios forestales. Los bosques y selvas en México pueden verse amenazados durante este período, lo que pone en peligro la biodiversidad y provoca daños ambientales significativos. Salud pública: El calor intenso de la canícula puede tener un impacto negativo en la salud de las personas, especialmente en los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden desencadenar golpes de calor, deshidratación, problemas respiratorios y agravar condiciones de salud existentes.

¿POR SE SIENTE MUCHO CALOR DURANTE LA CANÍCULA? La canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México y se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias´, también conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar. Sin embargo, no implica que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos generalmente se presentan en meses previos, como mayo. Es importante considerar que la canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni ocurre con la misma intensidad o duración. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia sobre la vertiente del golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, así como en algunas regiones del centro del país y costas del Pacífico sur mexicano. Aunque el bochorno aumenta significativamente, los termómetros no superarán los récords establecidos durante la primavera. ¿CUÁLES SERÁN LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS? Las entidades más afectadas por la canícula serán, principalmente los ubicados al noreste del país como: - Colima; - Chiapas; - Guerrero; - Michoacán; - Nuevo León; - Oaxaca; - San Luis Potosí; - Tabasco; - Tamaulipas; - Veracruz. En zonas como el Altiplano y el Valle de México, el impacto puede ser menor ante los factores geográficos y la presencia de lluvias asociadas a otros sistemas, como los estados de Baja California Sur y Baja California, Durango, Nayarit, Coahuila, Sonora, Querétaro y Ciudad de México.

¿QUÉ ES EL MONZÓN MEXICANO? El Monzón de Mexicano es un fenómeno que se caracteriza por generar lluvias intensas, aunque no continuas, en regiones del noroeste de México, principalmente en las montañas de la Sierra Madre Occidental y sus alrededores. Entre los seis monzones anuales, uno de ellos es el de América del Norte también conocido como monzón mexicano. El fenómeno generalmente golpea a nuestro país y el suroeste de Estados Unidos durante el verano, lo que genera lluvias nutritivas para la agricultura junto con amenazas de inundaciones repentinas y vientos violentos. En este tiempo de transición entre estaciones existe un cambio en la dirección de los vientos, lo cual hace que vientos intensos provenientes del sur arrastren humedad del Golfo de California y el Océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. El vocablo monzón se deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación; por lo tanto, este fenómeno se refiere al cambio estacional en la dirección de los vientos entre el continente y el océano. Los monzones tienen un papel significativo en la modulación del clima global, ya que cuando ocurren fuertes precipitaciones monzónicas en una región, en la opuesta se presentan sequías; asimismo, las variaciones estacionales del viento provocan un cambio drástico en los patrones generales de precipitación y temperatura. A nivel mundial, se han identificado regiones donde se presentan circulaciones monzónicas: el suroeste de Asia y el Océano Índico; Australia y la Polinesia; África noroccidental y el Atlántico oriental, así como en la zona que comprende, además del noroeste de México, al occidente y suroeste de Estados Unidos de América. Cada año, entre finales de junio y principios julio, inicia el Monzón Mexicano, y puede extenderse hasta septiembre. Es generado por los vientos cálidos y húmedos que provienen del Océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales convergen sobre el noroeste del territorio nacional. De acuerdo con el SMN, es un patrón de circulación atmosférica que se caracteriza por el cambio en la dirección de los vientos y el incremento en las precipitaciones en entidades del norte y noroeste del México: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Las características del fenómeno no son las mismas en todo el mundo, ya varían en función de las condiciones geográficas, tales como la distribución de tierra y agua, así como la latitud.

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones: Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área. Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa. Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan. Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades. Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible. Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario. Protege tus documentos importantes: Guarda tus documentos personales importantes en bolsas de plástico resistentes al agua o escanea copias digitales para mantenerlos seguros en caso de inundaciones. Mantén un kit de emergencia: Prepara un kit de suministros básicos de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales que puedas necesitar en caso de una emergencia. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades locales y priorizar siempre tu seguridad y la de tu familia durante la temporada de lluvias.