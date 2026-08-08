Abren debate etiqueta de ‘narcopartido’ a Morena y dichos de diputadas sobre adultos mayores

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México
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    Abren debate etiqueta de ‘narcopartido’ a Morena y dichos de diputadas sobre adultos mayores
    El tema tuvo mayor realce, luego que el INE ordenó al PRI retirar sus publicaciones con esta etiqueta. Especial

Análisis de MW Group muestra cómo la conversación digital se centró en estos dos temas durante el periodo del 29 de julio al 4 de agosto

La conversación política en redes sociales abrió durante la última semana dos frentes de polémica en torno a Morena: por un lado, el uso de la etiqueta #NarcoPartido para acusar al partido de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado y, por otro, las críticas contra las diputadas morenistas Nayeli Salvatori y Grace Palomares por comentarios realizados sobre adultos mayores.

De acuerdo con el análisis de la conversación sociodigital elaborado por MW Group, entre el 29 de julio y el 4 de agosto, el hashtag #NarcoPartido concentró una parte relevante del debate político en X, con acusaciones y burlas dirigidas contra Morena, aunque también hubo usuarios que rechazaron esa narrativa y atribuyeron las acusaciones a partidos de oposición.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-ordena-al-pri-y-a-alito-moreno-retirar-publicaciones-que-llaman-narcopartido-a-morena-GH22520431

La principal narrativa alrededor de la etiqueta, que concentró 37.5 por ciento de las menciones analizadas, fue la acusación contra Morena de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos delincuenciales, así como de proteger a políticos bajo investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-se-gano-el-titulo-de-narcopartido-alito-moreno-KE16746927

El segundo mayor grupo de menciones, con 19.1 por ciento, se enfocó en las burlas hacia Morena por la permanencia de #NarcoPartido entre las tendencias nacionales, mientras que 16.4 por ciento de la conversación cuestionó al INE y atribuyó a este organismo el posicionamiento de la etiqueta.

El reporte también identificó señalamientos contra el gobierno federal por presuntos intentos de censurar a la oposición y críticas dirigidas contra Andy López Beltrán y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En contraste, una proporción menor de la conversación, equivalente a 0.4 por ciento, sostuvo que el verdadero “narcopartido” sería el PRI y el PAN, lo que muestra que la etiqueta también fue utilizada como parte de la confrontación política entre simpatizantes y detractores de Morena.

POLÉMICA POR COMENTARIOS SOBRE ADULTOS MAYORES

A esta discusión se sumó la controversia generada por los comentarios de las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares en su podcast “Descasadas”, los cuales provocaron críticas, exigencias de sanciones y cuestionamientos sobre las consecuencias políticas y laborales del episodio.

$!A las diputadas de Morena les fueron suspendidos sus derechos, luego de la polémica por sus dichos en un podcast.
A las diputadas de Morena les fueron suspendidos sus derechos, luego de la polémica por sus dichos en un podcast. Especial

Según MW Group, entre el 1 y el 4 de agosto, 19.6 por ciento de las narrativas relacionadas con el caso se concentró en informar sobre la polémica y las disculpas posteriores ofrecidas por las legisladoras. El tema cobró mayor fuerza debido a que, inicialmente, Salvatori había rechazado disculparse y retirar el episodio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suspende-morena-a-diputadas-de-puebla-por-dichos-acerca-de-la-vejez-JG22712128

Otro 17.5 por ciento de la conversación cuestionó que los adultos mayores objeto de las burlas forman parte del electorado de Morena y son beneficiarios de programas sociales impulsados por el partido.

Además, 16.9 por ciento de las menciones exigió consecuencias contra las legisladoras, incluida su eventual expulsión de Morena, mientras que 13 por ciento se enfocó en cuestionar la afirmación de Palomares de que sus palabras habían sido “sacadas de contexto”.

La controversia escaló hasta el ámbito partidista. El reporte señala que Ariadna Montiel solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena iniciar un procedimiento para suspender los derechos partidistas de Salvatori y Palomares. Para el 4 de agosto, el tema ya aparecía dentro de los riesgos políticos identificados por el monitoreo.

De esta manera, el monitoreo de MW Group muestra cómo, durante la última semana, la conversación política digital alrededor de Morena estuvo marcada por dos controversias distintas: una relacionada con acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado y otra derivada de expresiones de integrantes de su bancada sobre adultos mayores, ambas con potencial para alimentar la confrontación política y generar costos para el partido.

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