Suspende Morena a diputadas de Puebla por dichos acerca de la vejez

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    Suspende Morena a diputadas de Puebla por dichos acerca de la vejez
    Se toma la decisión mientras la Comisión resuelve de fondo el procedimiento sancionador de oficio. Cortesía

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió temporalmente sus derechos partidistas

CDMX.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió temporalmente sus derechos partidistas a las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares.

En el acuerdo, emitido a medianoche por el órgano interno, se afirma que sus comentarios sobre la vejez no sólo menoscaban a personas adultas mayores, también trasgreden “los deberes partidarios de congruencia, ética, trato digno, respeto a derechos humanos y combate a la discriminación”.

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Mientras la Comisión resuelve de fondo el procedimiento sancionador de oficio, se suspenden sus derechos partidarios dentro de Morena.

“Se suspenden temporalmente, en el ámbito interno del partido, los derechos de participación, deliberación, votación, postulación, representación, encargo o responsabilidad partidaria que pudieran ejercer las acusadas en asambleas, consejos, comités, comisiones, reuniones, procesos internos, actividades orgánicas o cualquier espacio formal de decisión de Morena.

“Esta suspensión no impide el ejercicio de su defensa dentro del expediente ni se extiende a funciones públicas externas a la vida interna del partido”, indica.

¿QUÉ DICE EL RESOLUTIVO?

El resolutivo también establece que deberán abstenerse de expresiones, comentarios, bromas, burlas, calificativos, imágenes o demás elementos que puedan considerarse “edadistas o cualquier forma de discriminación” por edad, apariencia física, condición de salud, discapacidad, género, origen, condición social o cualquier otra categoría protegida.

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“Se ordena a las acusadas abstenerse de presentar, defender, justificar o difundir las expresiones materia del procedimiento como posicionamiento, línea, respaldo, contenido o comunicación atribuible a Morena”, agrega.

Hace unos días, en el podcast “Descasadas”, canal de YouTube de Salvatori, se hablaba de las relaciones con hombres mayores de 45 años, y en la plática, las morenistas lanzaron frases como que ese sector huele a “viejito”, “a baúl” y “que ya se están pudriendo”.

MONTIEL PIDIÓ ABRIR PROCEDIMIENTO DE OFICIO

Esto provocó fuertes críticas, por lo que la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió abrir un procedimiento de oficio, y advirtió que para ella, la Comisión debía suspenderles sus derechos partidistas.

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“La eventual existencia de disculpas públicas no extingue la procedencia del inicio. Las disculpas podrán valorarse en su momento para graduar intencionalidad, reparación espontánea, reconocimiento del agravio, ausencia o existencia de reincidencia y proporcionalidad de una eventual sanción, pero no impiden que la CNHJ determine si hubo infracción a la normatividad interna”, advierte el organismo.

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