Real Madrid inicia su camino en Champions ante Inter: horario, transmisión y partidos de la Jornada 1

La espera terminó. Este martes 8 de septiembre comenzará la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League y el Real Madrid tendrá desde la primera jornada una prueba de alto nivel, cuando reciba al Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto español iniciará una nueva aventura europea con la intención de volver a competir por el título, pero tendrá enfrente a un rival que llega con números perfectos en el comienzo de la Serie A. El encuentro será uno de los seis programados para este martes y se disputará en horario estelar para los aficionados mexicanos.

EL MADRID BUSCA REACCIONAR TRAS SU PRIMERA DERROTA El equipo dirigido por José Mourinho llegará a su presentación europea después de perder el paso perfecto que había conseguido en LaLiga. El Real Madrid había derrotado al Espanyol, Real Sociedad y Málaga, pero cayó 1-0 frente al Real Betis en su último compromiso. La derrota dejó como uno de los momentos del partido el penal fallado por Kylian Mbappé, quien había sido protagonista con un triplete ante la Real Sociedad. Ahora, el delantero francés y el resto del plantel tendrán una nueva oportunidad para comenzar la Champions con una victoria. El escenario será el Santiago Bernabéu, donde el Madrid buscará hacer valer su condición de local ante un Inter que también llega con confianza.

INTER LLEGA CON TRES VICTORIAS EN ITALIA El cuadro italiano comenzó la temporada de la Serie A con nueve puntos después de imponerse a Monza, Cagliari y Napoli. Bajo la dirección de Cristian Chivu, el Inter tendrá su primer examen europeo de la campaña frente a uno de los clubes con mayor tradición en esta competencia. La visita a Madrid representa, además, la posibilidad de sumar desde el inicio en una fase de liga que exigirá regularidad. El historial entre ambos favorece al Real Madrid: en Copa de Europa y Champions League, los españoles cuentan con 10 triunfos frente a siete del Inter, además de dos empates.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL MADRID VS INTER? El partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2026/27 se disputará este martes 8 de septiembre en el Santiago Bernabéu. Partido: Real Madrid vs. Inter de Milán Fecha: martes 8 de septiembre de 2026Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Santiago Bernabéu Transmisión en México: TNT SportsStreaming: HBO MaxAsí se jugará el resto de la Jornada 1 La primera fecha tendrá seis encuentros este martes, divididos en dos horarios. En México, la actividad comenzará con dos partidos a las 11:45 horas, mientras que los cuatro restantes están programados para las 14:00 horas. RESTO DE LA JORNADA La primera fecha de la Champions League tendrá seis partidos este martes 8 de septiembre, distribuidos en dos horarios para México. 10:45 horas: Club Brujas vs. Aston Villa 10:45 horas: AEK Atenas vs. LASK 13:00 horas: Porto vs. Manchester City 13:00 horas: Real Madrid vs. Inter de Milán 13:00 horas: Borussia Dortmund vs. Villarreal13:00 horas: LOSC Lille vs. Real Betis Así, el Real Madrid vs. Inter será uno de los cuatro encuentros programados a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en TNT Sports y HBO Max.