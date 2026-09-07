Serie del Rey, Champions, NFL y WWE: los eventos deportivos de esta semana

La segunda semana de septiembre tendrá una agenda deportiva cargada, con competencias que abarcan futbol, beisbol, futbol americano y lucha libre. Entre el martes 8 y el lunes 14, los aficionados podrán seguir el inicio de la Champions League 2026-27, el arranque de la temporada de la NFL, la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol y el regreso de WWE a México. LA SERIE DELR EY ABRE LA SEMANA El beisbol será uno de los primeros protagonistas. Los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco disputarán la Serie del Rey 2026, luego de superar sus respectivas finales de zona por 4-1. Tijuana dejó en el camino a los Sultanes de Monterrey, mientras que Tabasco eliminó a los Pericos de Puebla.

La batalla por el campeonato de la Liga Mexicana comenzará este martes 8 de septiembre en el Toros Mobil Park, donde se jugará el primer encuentro a las 20:35 horas. El Juego 2 se realizará el miércoles 9, también en Tijuana y a la misma hora. La serie continuará en Villahermosa con los Juegos 3, 4 y 5, programados para el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre. En caso de ser necesarios, los Juegos 6 y 7 regresarían a Tijuana el martes 15 y miércoles 16.

ARRANCA LA CHAMPIONS LEAGUE Mientras el beisbol define a su campeón, Europa pondrá en marcha una nueva edición de la Champions League. La Jornada 1 comenzará el martes 8 con partidos como Club Brujas contra Aston Villa, Porto frente al Manchester City, Real Madrid ante Inter y Borussia Dortmund contra Villarreal. La actividad continuará el miércoles con Barcelona frente a Feyenoord, Napoli contra Arsenal, Liverpool ante Atlético de Madrid y PSG frente a Slovan Bratislava. El jueves será turno de encuentros como Bayern contra Bodø/Glimt y Manchester United frente a Sabah Futbol Kulubu. Con estos encuentros comenzará el camino de los clubes europeos en una nueva fase de liga, que tendrá partidos durante tres días consecutivos.

LA NFL PONE EN MARCHA SU TEMPORADA El futbol americano también abrirá una nueva temporada. La NFL 2026 comenzará el miércoles 9 de septiembre con Seattle Seahawks frente a New England Patriots, mientras que el jueves Los Angeles Rams enfrentarán a San Francisco 49ers. El domingo 13 se disputarán 13 encuentros, entre ellos Giants contra Cowboys, Eagles frente a Commanders y Vikings ante Packers. La Semana 1 concluirá el lunes 14 con el partido entre Kansas City Chiefs y Denver Broncos. De esta manera, la primera jornada de la campaña se extenderá hasta el lunes y tendrá actividad prácticamente durante toda la semana.

WWE REGRESA A MÉXICO A esta agenda se suma el regreso de WWE a México después de 15 años. La empresa tendrá funciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El miércoles 9 se presentará en la Arena Guadalajara y el jueves 10 llegará a la Arena Monterrey. El viernes 11 será el turno de SmackDown en la Arena Ciudad de México, con figuras como CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton y Charlotte Flair. El domingo 13 se realizará Triplemanía 34 en el mismo recinto, mientras que el lunes 14 RAW cerrará la actividad de WWE en el país, con nombres como Roman Reigns, Seth Rollins, Liv Morgan y Penta.

UNA SEMANA CON DEPORTE TODOS LOS DÍAS De esta manera, septiembre tendrá una semana en la que prácticamente cada día habrá un evento deportivo para seguir. Desde la definición del campeonato de la LMB y el comienzo de la Champions y la NFL, hasta el regreso de WWE, la agenda ofrecerá opciones para distintos públicos entre el 8 y el 14 de septiembre. El calendario también permitirá que distintas disciplinas compartan protagonismo durante los mismos días, con partidos y funciones distribuidos entre México, Estados Unidos y Europa.

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