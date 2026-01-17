Real Madrid vence 2-0 al Levante, pero el Bernabéu estalla con silbidos y abucheos

El Real Madrid venció 2-0 al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga 2025-26, sin embargo, el resultado positivo no logró apagar el evidente malestar de la afición, que despidió al equipo con silbidos y abucheos como reflejo de la inconformidad por los recientes tropiezos deportivos. Desde el arranque del encuentro, el ambiente en el Bernabéu fue tenso. El Real Madrid dominó la posesión, pero le costó generar claridad en el último tercio ante un Levante bien ordenado defensivamente. TE PUEDE INTERESAR: Inter Miami oferta por Germán Berterame y Rayados analiza su salida a la MLS

La falta de contundencia y la imprecisión provocaron que los silbidos aparecieran desde el primer tiempo, especialmente cada vez que el equipo retrasaba el ritmo del juego o fallaba pases sencillos. El marcador se abrió hasta la segunda mitad, cuando Kylian Mbappé convirtió un penal al minuto 58, cobrando con potencia para romper la resistencia del conjunto visitante. Con el 1-0, el Madrid encontró mayor tranquilidad, aunque la presión de la grada se mantuvo. Más tarde, Raúl Asencio amplió la ventaja con un remate de cabeza tras un servicio preciso de Arda Güler, sellando el 2-0 definitivo. A pesar de la victoria, la afición madridista expresó su frustración de manera reiterada. Algunos jugadores como Vinícius Júnior y Jude Bellingham fueron silbados cada vez que tocaban el balón, mientras que también se escucharon cánticos de protesta cuando la imagen del presidente Florentino Pérez apareció en las pantallas del estadio. El descontento está ligado a una semana complicada para el club, marcada por derrotas dolorosas y decisiones recientes que han aumentado la exigencia del entorno.