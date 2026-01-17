Inter Miami oferta por Germán Berterame y Rayados analiza su salida a la MLS
Rayados confirmó que el Inter Miami presentó una oferta formal por el delantero mexicano, que podría convertirse en compañero de Lionel Messi
Rayados de Monterrey confirmó de manera oficial que Inter Miami presentó una oferta formal por el delantero mexicano Germán Berterame, movimiento que podría llevar al atacante a convertirse en nuevo compañero de Lionel Messi en la MLS.
El interés del club estadounidense se da en plena planeación del proyecto deportivo rumbo a la temporada 2026, donde la figura del astro argentino sigue siendo el eje central.
De acuerdo con la información revelada por la directiva regiomontana, la propuesta del Inter Miami ronda los 15 millones de dólares, cifra que ya fue notificada al club, aunque Rayados no ha tomado una decisión definitiva, debido a que el valor del futbolista es superior y su cláusula de salida estaría cercana a los 20 millones.
José Antonio “Tato” Noriega, director deportivo del Monterrey, reconoció públicamente el acercamiento y señaló que el tema está en análisis, considerando tanto el impacto deportivo como el financiero.
La posibilidad de compartir vestidor con Messi aparece como un factor clave en la operación.
Reportes internacionales indican que el propio capitán argentino estaría involucrado en el proyecto de reforzar al Inter Miami con un delantero probado en la Liga MX, perfil que encaja con Berterame, quien ha mostrado regularidad, potencia física y capacidad goleadora desde su llegada al futbol mexicano.
Berterame, naturalizado mexicano y de 27 años, se ha consolidado como uno de los atacantes más importantes de Rayados de Monterrey desde su arribo en 2022, convirtiéndose en pieza clave del ataque albiazul.
Su posible salida representaría una baja sensible para el club regiomontano, que tendría que reaccionar en el mercado para cubrir un hueco importante en ofensiva si la negociación avanza.
Por ahora, las conversaciones continúan abiertas.
Rayados analiza los términos económicos y deportivos de la oferta, mientras que Inter Miami mantiene su interés en sumar a Berterame como refuerzo de peso para acompañar a Messi.
El desenlace dependerá de que ambas partes acerquen posturas y de la decisión final del delantero mexicano ante la opción de dar el salto a la MLS.