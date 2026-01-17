Inter Miami oferta por Germán Berterame y Rayados analiza su salida a la MLS

Rayados de Monterrey confirmó de manera oficial que Inter Miami presentó una oferta formal por el delantero mexicano Germán Berterame, movimiento que podría llevar al atacante a convertirse en nuevo compañero de Lionel Messi en la MLS.

El interés del club estadounidense se da en plena planeación del proyecto deportivo rumbo a la temporada 2026, donde la figura del astro argentino sigue siendo el eje central.

De acuerdo con la información revelada por la directiva regiomontana, la propuesta del Inter Miami ronda los 15 millones de dólares, cifra que ya fue notificada al club, aunque Rayados no ha tomado una decisión definitiva, debido a que el valor del futbolista es superior y su cláusula de salida estaría cercana a los 20 millones.

José Antonio “Tato” Noriega, director deportivo del Monterrey, reconoció públicamente el acercamiento y señaló que el tema está en análisis, considerando tanto el impacto deportivo como el financiero.