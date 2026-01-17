Inter Miami oferta por Germán Berterame y Rayados analiza su salida a la MLS

Fútbol
/ 17 enero 2026
    Inter Miami oferta por Germán Berterame y Rayados analiza su salida a la MLS
    Germán Berterame está en la mira del Inter Miami y podría dejar Rayados para jugar junto a Lionel Messi en la MLS. FOTO: MEXSPORT

Rayados confirmó que el Inter Miami presentó una oferta formal por el delantero mexicano, que podría convertirse en compañero de Lionel Messi

Rayados de Monterrey confirmó de manera oficial que Inter Miami presentó una oferta formal por el delantero mexicano Germán Berterame, movimiento que podría llevar al atacante a convertirse en nuevo compañero de Lionel Messi en la MLS.

El interés del club estadounidense se da en plena planeación del proyecto deportivo rumbo a la temporada 2026, donde la figura del astro argentino sigue siendo el eje central.

De acuerdo con la información revelada por la directiva regiomontana, la propuesta del Inter Miami ronda los 15 millones de dólares, cifra que ya fue notificada al club, aunque Rayados no ha tomado una decisión definitiva, debido a que el valor del futbolista es superior y su cláusula de salida estaría cercana a los 20 millones.

TE PUEDE INTERESAR: El derbi es Red Devil: Manchester United vence al City y Carrick debuta con triunfo

José Antonio “Tato” Noriega, director deportivo del Monterrey, reconoció públicamente el acercamiento y señaló que el tema está en análisis, considerando tanto el impacto deportivo como el financiero.

La posibilidad de compartir vestidor con Messi aparece como un factor clave en la operación.

Reportes internacionales indican que el propio capitán argentino estaría involucrado en el proyecto de reforzar al Inter Miami con un delantero probado en la Liga MX, perfil que encaja con Berterame, quien ha mostrado regularidad, potencia física y capacidad goleadora desde su llegada al futbol mexicano.

Berterame, naturalizado mexicano y de 27 años, se ha consolidado como uno de los atacantes más importantes de Rayados de Monterrey desde su arribo en 2022, convirtiéndose en pieza clave del ataque albiazul.

Su posible salida representaría una baja sensible para el club regiomontano, que tendría que reaccionar en el mercado para cubrir un hueco importante en ofensiva si la negociación avanza.

Por ahora, las conversaciones continúan abiertas.

Rayados analiza los términos económicos y deportivos de la oferta, mientras que Inter Miami mantiene su interés en sumar a Berterame como refuerzo de peso para acompañar a Messi.

El desenlace dependerá de que ambas partes acerquen posturas y de la decisión final del delantero mexicano ante la opción de dar el salto a la MLS.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Miami

Personajes


Lionel Messi

Organizaciones


MLS
Liga MX
Rayados del Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza