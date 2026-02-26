GN, policías y halcones, en narconómina de CJNG

Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco.

Obtenida por EL UNIVERSAL, esta demuestra el control que tiene el cártel de actividades ilícitas diarias, semanales y mensuales.

Son diversos reportes elaborados a mano y en computadora los que dan cuentan de las ganancias y costos en Tapalpa y localidades aledañas a donde fue abatido el capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, entre los que destacan Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, San Gabriel, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, y en otros estados donde tienen control de las actividades ilícitas.

En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba “El Mencho”, se enlistan los registros contables, contiene aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers, comidas, ayudas a la población, así como controles de la venta de cristal, marihuana, fentanilo y de los recursos por ingresos de droga a penales y gastos por gasolina.

Destaca una hoja escrita de puño y letra fechada el 1 de diciembre de 2025, en la que se asentó la cantidad de 300 mil pesos en gastos de Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, operador financiero de “El Mencho”, quien resultó muerto en Autlán de Navarro durante la operación del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional del pasado domingo.

Asimismo, aparecen los nombres de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Luis Miguel Pelayo, alias “El Meño”, jefe del CJNG en Autlán y Villa Purificación; Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, líder regional en Puerto Vallarta, Jalisco; y Jesús Ambriz Cano, “El Yogurt”, con diferentes cantidades de dinero.

En otro documento de diciembre de 2025 se reporta una lista de gastos, entre los que destacan “650 mil pago GN Mich Picten”, “75 mil GN Autlán”, “20 mil Guachito pasa datos” y “15 mil PGR”.

También se lee otro denominado “gastos en dólares” de diciembre del año pasado, en el que se reportan 2 millones de dólares a “Mono Flako”; 600 mil dólares “regalos de nietos” y 98 mil dólares con el alias “Güereja”.

De acuerdo con los documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, tan sólo en el mes de diciembre de 2025, “El Mencho” obtuvo una ganancia de 8 millones 781 mil 353 pesos por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además del regenteo de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa.

Los registros también dan cuenta de que, ese mismo mes, mantener la operación de la estructura criminal del cártel en ese municipio de la región Lagunas le costó un millón 389 mil 690 pesos.

Esos gastos implicaron, entre otras cosas, el pago de 138 mil pesos a la policía de Tapalpa, pero en los registros no se detalla a quién o quiénes se entregó ese dinero.

Como referencia, EL UNIVERSAL consultó la página de transparencia del Ayuntamiento de Tapalpa para revisar la nómina de la comisaría de Seguridad Pública y el último dato disponible, de agosto de 2025, indica que aproximadamente los 26 integrantes de la corporación cobran en conjunto al mes 685 mil 666 pesos; es decir, el dinero entregado en diciembre de 2025 por el grupo criminal corresponde a 20% de la nómina de seguridad pública.

El registro de gastos, dividido por semanas, indica que en Tapalpa operaban entre 30 y 32 halcones (personas dedicadas a la vigilancia), a quienes se les pagaba entre 2 mil 500 y 3 mil pesos por semana; además de 26 “muchachos de choke” (pistoleros), con un sueldo de 4 mil pesos semanales, y un comandante que recibía 6 mil pesos por semana.

Los gastos operativos mensuales del grupo delictivo también contemplan el pago de gasolina para los halcones y los pistoleros, pago de renta de una “base” para los vigilantes y de una “oficina” para el grupo de “choke”, despensas, gastos generales y reparaciones mecánicas de vehículos.

En el registro de gastos del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa para ese periodo también se localizaron pagos para las policías de Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, municipios que colindan al norte con Tapalpa; los presuntos pagos fueron de 46 mil pesos para Atemajac (en el portal de transparencia del Ayuntamiento no hay registro de la nómina de seguridad pública) y de 86 mil pesos para Chiquilistlán, donde el Ayuntamiento destina 265 mil 124 mensuales en nómina para sus policías.

FGR imputa a dos en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se formuló imputación en contra de Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado en Jalisco, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

*8 millones 781 mil 353 pesos ganó “El Mencho” sólo en el mes de diciembre de 2025 por venta de droga, además del regenteo de tragamonedas en Tapalpa.