¡La ‘Hormiga’ pega doble! Armando González impulsa al Olympiacos en la Copa de Grecia

Armando “Hormiga” González firmó su primer doblete en Europa en el importante triunfo 3-2 del Olympiacos sobre Volos, este martes, en la segunda jornada de la Copa de Grecia 2026-27. El delantero mexicano respondió como titular en el estadio Georgios Karaiskakis, en El Pireo. El canterano de Chivas abrió el marcador al minuto 42. Tras un tiro de esquina y un rechazo deficiente del guardameta, apareció frente a la portería para mandar el balón a la red. Su ubicación dentro del área permitió romper la resistencia visitante antes del descanso. La segunda anotación llegó al 50, cuando González atacó el segundo poste y se lanzó de palomita para conectar un centro.

El cabezazo amplió la ventaja del Olympiacos y exhibió su virtud: su capacidad para encontrar espacios y resolver por arriba. El mexicano también tuvo una oportunidad para completar el triplete, pero no logró conectar bien en un mano a mano y el balón quedó en poder del portero. Su participación terminó al minuto 70, con una ventaja parcial de 3-0 para los locales; el encuentro acabó con diferencia mínima.

Tres goles en la Copa de Grecia El doblete representó una nueva marca personal en su aventura europea, pero no su estreno como goleador. González ya había anotado el 2 de septiembre frente al AEL Larissa, en la victoria de 4-0 con la que Olympiacos abrió su participación en el certamen. Aquella tarde también aportó una asistencia. Con sus dos tantos ante Volos, la “Hormiga” llegó a tres anotaciones en dos apariciones de Copa. El torneo se ha convertido en su mejor escaparate para competir por más minutos bajo las órdenes del entrenador español José Luis Mendilibar. La actuación llegó después del empate 1-1 ante el mismo rival en la Superliga, el sábado 5 de septiembre. En aquel compromiso ingresó por Ayoub El Kaabi, quien salió lesionado.

Ahora, el atacante formado en Guadalajara aprovechó una nueva titularidad para fortalecer su candidatura en el ataque rojiblanco. Para Olympiacos, el resultado significó su segunda victoria en la fase de liga de la Copa y seis puntos en dos jornadas. Para González, dejó un argumento concreto en su adaptación: sus goles hoy pesan en los resultados.