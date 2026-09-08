Fidalgo celebra con Betis; Santi Giménez cae ante el City en Champions

Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez vivieron contrastes en el arranque de la UEFA Champions League 2026-2027. El mediocampista mexicano tuvo actividad en la victoria del Real Betis por 3-2 sobre Lille, mientras el delantero ingresó en la derrota del Porto por 1-0 frente al Manchester City, el 8 de septiembre. La primera jornada de la fase liga dejó al conjunto español con tres puntos como visitante y al equipo portugués sin unidades en casa.

Ambos seleccionados mexicanos comenzaron en el banquillo y recibieron la oportunidad de participar durante el segundo tiempo. Fidalgo participa en la remontada del Betis En el estadio Pierre-Mauroy, Manuel Pellegrini mandó a Fidalgo al terreno de juego al minuto 61, en sustitución de Isco. El exjugador del América entró cuando los verdiblancos ya habían tomado la ventaja, para intervenir en el tramo decisivo de una noche intensa. El Lille abrió el marcador con Ayase Ueda al minuto 12. Marc Bartra respondió al 33, pero Alexsandro devolvió la delantera a los franceses al 36, un golpe que obligó al Betis a buscar otra reacción después del descanso. Bartra volvió a aparecer al 49 para completar su doblete y Troy Parrott firmó el 3-2 al 53. Tres minutos después, Ethan Mbappé fue expulsado y dejó al cuadro local con diez hombres.

Fidalgo se incorporó posteriormente a un partido cuyo marcador exigía atención hasta el cierre. El triunfo acompañó el regreso del Betis a la Champions después de 21 años. Para el mexicano, la participación representó una oportunidad de sumar experiencia en la máxima competencia europea con Pellegrini. Santi Giménez entra ante el Manchester City En Portugal, Giménez sustituyó a André Silva al minuto 73. El atacante mexicano ingresó con el Porto en desventaja ante un rival que encontró en Erling Haaland la diferencia para llevarse los tres puntos del estadio do Dragão. El noruego decidió el encuentro con un cabezazo al inicio del segundo tiempo. El equipo de Enzo Maresca sostuvo la ventaja y dejó sin recompensa a los Dragones.

El calendario prepara un cruce entre mexicanos: Betis recibirá al Porto el 14 de octubre en La Cartuja, en la segunda jornada. Fidalgo y Giménez podrían enfrentarse en Sevilla.