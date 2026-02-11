Real Madrid y UEFA firman acuerdo para darle fin a la Superliga europea
El pacto resuelve los litigios pendientes entre el club español y el organismo europeo, establece principios sobre mérito deportivo y sostenibilidad financiera, y cierra formalmente el capítulo legal abierto desde 2021
Real Madrid y la UEFA alcanzaron un acuerdo de principios para resolver su disputa legal sobre la Superliga europea, poniendo fin a años de conflicto.
El pacto, suscrito también por European Football Clubs (EFC), fue anunciado oficialmente el 11 de febrero de 2026 en comunicados conjuntos.
El acuerdo busca resolver todas las disputas legales relacionadas con la Superliga una vez que se implementen sus principios.
El texto subraya la importancia del mérito deportivo, la sostenibilidad financiera de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados con tecnología.
Tras el anuncio, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, celebró el acuerdo como una victoria para la unidad del fútbol europeo, defendió que nadie “perdió” en las negociaciones y destacó la contribución de dirigentes como Florentino Pérez.
En contraste, Javier Tebas, titular de LaLiga, criticó el pasado respaldo de Pérez a la Superliga y calificó de “imposible” una competición en la que solo participaba un club.
Con este acuerdo, se marca el fin oficial del proyecto de la European Super League, propuesto inicialmente en abril de 2021.
El Real Madrid era el último club respaldando la idea tras la retirada del FC Barcelona, que renunció al proyecto días antes.
Este entendimiento se produce tras años de litigios que incluyeron fallos judiciales sobre competencia y acusaciones mutuas entre club y organismo europeo.
El proyecto de la Superliga, liderado por Florentino Pérez, quedó oficialmente enterrado tras este acuerdo con la UEFA.