Real Madrid y UEFA firman acuerdo para darle fin a la Superliga europea

Real Madrid y la UEFA alcanzaron un acuerdo de principios para resolver su disputa legal sobre la Superliga europea, poniendo fin a años de conflicto.

El pacto, suscrito también por European Football Clubs (EFC), fue anunciado oficialmente el 11 de febrero de 2026 en comunicados conjuntos.

El acuerdo busca resolver todas las disputas legales relacionadas con la Superliga una vez que se implementen sus principios.

El texto subraya la importancia del mérito deportivo, la sostenibilidad financiera de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados con tecnología.

Tras el anuncio, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, celebró el acuerdo como una victoria para la unidad del fútbol europeo, defendió que nadie “perdió” en las negociaciones y destacó la contribución de dirigentes como Florentino Pérez.