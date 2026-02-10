Tigres vence 4-1 al Forge FC y avanza en Concachampions con doblete de Aguirre

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 10 febrero 2026
    Tigres vence 4-1 al Forge FC y avanza en Concachampions con doblete de Aguirre
    Rodrigo Aguirre celebra uno de sus goles en su debut oficial con Tigres en la Concachampions. FOTO: MEXSPORT

Con una actuación efectiva en casa, Tigres resolvió la serie y selló su clasificación en Concachampions, apoyado en el doblete de Rodrigo Aguirre en su primer partido oficial con el conjunto regiomontano

Tigres cumplió en casa y aseguró su pase en la Concacaf Champions Cup 2026 tras vencer 4-1 al Forge FC en el Estadio Universitario. El partido marcó el debut oficial de Rodrigo Aguirre con el conjunto felino, una presentación que se resolvió con dos goles y una participación clave en un encuentro que tuvo distintos momentos de exigencia para el equipo local.

El inicio del partido fue más equilibrado de lo previsto. Forge FC apostó por un planteamiento ordenado, con presión en mediocampo y posesiones largas que limitaron el ritmo de Tigres durante los primeros minutos. El equipo dirigido por Guido Pizarro tardó en asentarse, pero mantuvo la calma y buscó generar peligro a partir de jugadas a balón parado.

TE PUEDE INTERESAR: Pumas vence a San Diego FC, pero queda eliminado en la primera ronda de la Concachampions

La apertura del marcador llegó al minuto 22. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó elevado cerca del segundo palo. Rodrigo Aguirre apareció sin marca y conectó un remate de cabeza para el 1-0. Fue su primer gol con Tigres, conseguido con pocos días de trabajo junto al plantel.

Con la ventaja, Tigres administró mejor el partido y cerró espacios, aunque sin lograr ampliar el marcador antes del descanso. Forge intentó responder con transiciones rápidas, pero no encontró claridad en el último tramo del campo.

En la segunda mitad, el encuentro se volvió más abierto. Al minuto 71, Diego Lainez filtró un pase profundo por el costado derecho que encontró a Aguirre dentro del área. El delantero controló, protegió el balón y definió con un disparo cruzado para firmar su segundo gol de la noche y poner el 2-0.

La reacción del conjunto canadiense llegó minutos después, cuando un tiro libre derivó en una mano de Marcelo Flores dentro del área. Forge FC aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1, lo que obligó a Tigres a ajustar en el cierre del partido.

La respuesta fue inmediata. Ángel Correa amplió la ventaja con el 3-1 tras una jugada colectiva, con asistencia de Flores, quien se repuso de la acción previa. Más tarde, Joaquim sentenció el encuentro con el cuarto gol, que terminó por definir la serie.

Aguirre dejó el campo entre aplausos tras completar una noche productiva en su primer partido oficial con Tigres. El delantero uruguayo llegó para el Clausura 2026 en sustitución de Nicolás Ibáñez y después de su paso por el América, donde marcó 15 goles en 51 partidos.

Con este resultado, Tigres avanzó a la siguiente ronda del torneo continental, mientras continúa ajustando su plantel de cara a la carga de partidos entre la Concachampions y la Liga MX.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf
resultados

Localizaciones


San Nicolás de los Garza

Organizaciones


Tigres UANL
Concacaf

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Considera Transparencia Mexicana que influyeron extorsiones, huachicol fiscal e impunidad.

Se estanca México en Índice de Percepción de Corrupción en 2025: se ubica en lugar 141 de 182

Siete estados concentraron más de la mitad de los homicidios dolosos en el País.

Caen 42% homicidios dolosos durante sexenio de Claudia Sheinbaum
La tecnología que se contempla ya fue usada para desarrollar las vacunas contra COVID-19 aplicadas en México y otros países.

Instalarán en México planta de vacunas ARNm
En la audiencia se revisará si la Fiscalía mantiene la solicitud de reducción de condena ante el acuerdo para que Guzmán se declare culpable.

Otra vez, aplazan audiencia de Ovidio Guzmán: será el 27 de julio
Trump comenzó su último ataque contra el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos afirmando que “todo el mundo sabe que Canadá ha tratado a Estados Unidos de manera muy injusta durante décadas”.

Trump amenaza con bloquear un nuevo puente que conecta EU con Canadá
Si no se alcanza un acuerdo con los republicanos antes del sábado el departamento podría entrar en cierre administrativo lo que afectaría a sus actividades.

Oficiales de inmigración de Trump no responden en el Congreso sobre muertes en Mineápolis
El director del FBI, Kash Patel, da una conferencia de prensa en Washington.

Concluye investigación del FBI que Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos
Kristi Noem, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, habla durante un evento en la frontera con México el miércoles 4 de febrero de 2026, en Nogales, Arizona.

Dan a conocer que el 86 % de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento