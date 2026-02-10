Tigres vence 4-1 al Forge FC y avanza en Concachampions con doblete de Aguirre
Con una actuación efectiva en casa, Tigres resolvió la serie y selló su clasificación en Concachampions, apoyado en el doblete de Rodrigo Aguirre en su primer partido oficial con el conjunto regiomontano
Tigres cumplió en casa y aseguró su pase en la Concacaf Champions Cup 2026 tras vencer 4-1 al Forge FC en el Estadio Universitario. El partido marcó el debut oficial de Rodrigo Aguirre con el conjunto felino, una presentación que se resolvió con dos goles y una participación clave en un encuentro que tuvo distintos momentos de exigencia para el equipo local.
El inicio del partido fue más equilibrado de lo previsto. Forge FC apostó por un planteamiento ordenado, con presión en mediocampo y posesiones largas que limitaron el ritmo de Tigres durante los primeros minutos. El equipo dirigido por Guido Pizarro tardó en asentarse, pero mantuvo la calma y buscó generar peligro a partir de jugadas a balón parado.
La apertura del marcador llegó al minuto 22. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó elevado cerca del segundo palo. Rodrigo Aguirre apareció sin marca y conectó un remate de cabeza para el 1-0. Fue su primer gol con Tigres, conseguido con pocos días de trabajo junto al plantel.
Con la ventaja, Tigres administró mejor el partido y cerró espacios, aunque sin lograr ampliar el marcador antes del descanso. Forge intentó responder con transiciones rápidas, pero no encontró claridad en el último tramo del campo.
En la segunda mitad, el encuentro se volvió más abierto. Al minuto 71, Diego Lainez filtró un pase profundo por el costado derecho que encontró a Aguirre dentro del área. El delantero controló, protegió el balón y definió con un disparo cruzado para firmar su segundo gol de la noche y poner el 2-0.
La reacción del conjunto canadiense llegó minutos después, cuando un tiro libre derivó en una mano de Marcelo Flores dentro del área. Forge FC aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1, lo que obligó a Tigres a ajustar en el cierre del partido.
La respuesta fue inmediata. Ángel Correa amplió la ventaja con el 3-1 tras una jugada colectiva, con asistencia de Flores, quien se repuso de la acción previa. Más tarde, Joaquim sentenció el encuentro con el cuarto gol, que terminó por definir la serie.
Aguirre dejó el campo entre aplausos tras completar una noche productiva en su primer partido oficial con Tigres. El delantero uruguayo llegó para el Clausura 2026 en sustitución de Nicolás Ibáñez y después de su paso por el América, donde marcó 15 goles en 51 partidos.
Con este resultado, Tigres avanzó a la siguiente ronda del torneo continental, mientras continúa ajustando su plantel de cara a la carga de partidos entre la Concachampions y la Liga MX.