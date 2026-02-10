Tigres vence 4-1 al Forge FC y avanza en Concachampions con doblete de Aguirre

Tigres cumplió en casa y aseguró su pase en la Concacaf Champions Cup 2026 tras vencer 4-1 al Forge FC en el Estadio Universitario. El partido marcó el debut oficial de Rodrigo Aguirre con el conjunto felino, una presentación que se resolvió con dos goles y una participación clave en un encuentro que tuvo distintos momentos de exigencia para el equipo local.

El inicio del partido fue más equilibrado de lo previsto. Forge FC apostó por un planteamiento ordenado, con presión en mediocampo y posesiones largas que limitaron el ritmo de Tigres durante los primeros minutos. El equipo dirigido por Guido Pizarro tardó en asentarse, pero mantuvo la calma y buscó generar peligro a partir de jugadas a balón parado.

La apertura del marcador llegó al minuto 22. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó elevado cerca del segundo palo. Rodrigo Aguirre apareció sin marca y conectó un remate de cabeza para el 1-0. Fue su primer gol con Tigres, conseguido con pocos días de trabajo junto al plantel.