Real Oviedo despide a Veljko Paunović: Grupo Pachuca toma decisión tras mal inicio en LaLiga

Fútbol Internacional
/ 9 octubre 2025
    Real Oviedo despide a Veljko Paunović: Grupo Pachuca toma decisión tras mal inicio en LaLiga
    Luis Carrión tomará el lugar de Paunović en el banquillo del Real Oviedo, con el objetivo de mantener al equipo en Primera División. FOTO: ESPECIAL

El Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, cesó a Veljko Paunović tras un inicio irregular en LaLiga. El serbio había devuelto al club a Primera División después de 24 años

El proyecto del Grupo Pachuca en el futbol español sufrió su primer gran sacudida de la temporada. El Real Oviedo anunció oficialmente la destitución de Veljko Paunović como director técnico del primer equipo, luego de un irregular arranque en su regreso a la Primera División.

El estratega serbio se convirtió así en el primer entrenador cesado en la temporada 2025-26 de LaLiga.

MAL INICIO TRAS UN ASCENSO HISTÓRICO

Paunović había logrado devolver al Real Oviedo a la máxima categoría del futbol español después de 24 años de ausencia, consolidándose como una figura clave en el resurgimiento del club.

TE PUEDE INTERESAR: Yankees caen ante los Blue Jays: las razones detrás del fracaso en la Postemporada de la MLB

Sin embargo, el equipo asturiano no logró mantener el impulso: en las primeras ocho jornadas, apenas consiguió dos victorias y seis derrotas, resultados que lo dejaron cerca de los puestos de descenso y precipitaron su salida.

La decisión fue comunicada de manera sorpresiva al plantel antes del entrenamiento del jueves. En un comunicado, el club agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico “por su profesionalidad, entrega y compromiso durante esta etapa al frente del equipo”.

LUIS CARRIÓN, EL ELEGIDO PARA SUCEDERLO

El Grupo Pachuca, propietario del club junto con el León y el Pachuca en México, busca mantener estabilidad en su filial española.

Según medios locales, Luis Carrión será el encargado de tomar las riendas del equipo, tras su exitoso paso previo por la institución, cuando logró clasificar al Oviedo a los Playoffs de ascenso en 2024.

Carrión firmaría hasta el final de la temporada, con la misión de mantener al equipo en Primera División y recuperar el orden táctico que caracterizó su etapa anterior. La directiva confía en que su conocimiento del vestuario y de la afición facilite la transición.

REACCIONES Y FUTURO DEL PROYECTO

El despido de Paunović generó sorpresa entre la afición oviedista, que lo consideraba artífice del regreso a la élite. Figuras como Santi Cazorla, capitán del equipo, se despidieron del entrenador a través de redes sociales con mensajes de agradecimiento y respeto.

El Real Oviedo, que forma parte de la estructura internacional del Grupo Pachuca, buscará reencontrarse con la estabilidad deportiva y económica que impulsó su ascenso.

Pese al cambio de timón, el club mantiene su objetivo de consolidarse como un proyecto sólido en LaLiga, apoyado en su cantera y en la visión de crecimiento global del grupo mexicano.

Temas


Despidos
Laliga Santander
Futbol internacional

Localizaciones


Oviedo

Organizaciones


Club Pachuca

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?