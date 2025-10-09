Real Oviedo despide a Veljko Paunović: Grupo Pachuca toma decisión tras mal inicio en LaLiga

El proyecto del Grupo Pachuca en el futbol español sufrió su primer gran sacudida de la temporada. El Real Oviedo anunció oficialmente la destitución de Veljko Paunović como director técnico del primer equipo, luego de un irregular arranque en su regreso a la Primera División. El estratega serbio se convirtió así en el primer entrenador cesado en la temporada 2025-26 de LaLiga. MAL INICIO TRAS UN ASCENSO HISTÓRICO Paunović había logrado devolver al Real Oviedo a la máxima categoría del futbol español después de 24 años de ausencia, consolidándose como una figura clave en el resurgimiento del club. TE PUEDE INTERESAR: Yankees caen ante los Blue Jays: las razones detrás del fracaso en la Postemporada de la MLB

Sin embargo, el equipo asturiano no logró mantener el impulso: en las primeras ocho jornadas, apenas consiguió dos victorias y seis derrotas, resultados que lo dejaron cerca de los puestos de descenso y precipitaron su salida. La decisión fue comunicada de manera sorpresiva al plantel antes del entrenamiento del jueves. En un comunicado, el club agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico “por su profesionalidad, entrega y compromiso durante esta etapa al frente del equipo”. LUIS CARRIÓN, EL ELEGIDO PARA SUCEDERLO El Grupo Pachuca, propietario del club junto con el León y el Pachuca en México, busca mantener estabilidad en su filial española. Según medios locales, Luis Carrión será el encargado de tomar las riendas del equipo, tras su exitoso paso previo por la institución, cuando logró clasificar al Oviedo a los Playoffs de ascenso en 2024. Carrión firmaría hasta el final de la temporada, con la misión de mantener al equipo en Primera División y recuperar el orden táctico que caracterizó su etapa anterior. La directiva confía en que su conocimiento del vestuario y de la afición facilite la transición. REACCIONES Y FUTURO DEL PROYECTO El despido de Paunović generó sorpresa entre la afición oviedista, que lo consideraba artífice del regreso a la élite. Figuras como Santi Cazorla, capitán del equipo, se despidieron del entrenador a través de redes sociales con mensajes de agradecimiento y respeto.