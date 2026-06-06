Retienen 7 horas en Estados Unidos a Aymen Hussein, figura de Irak, previo a su llegada al Mundial 2026

La llegada de Irak a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 estuvo marcada por un episodio inesperado fuera de la cancha. Aymen Hussein, delantero y una de las máximas figuras del combinado iraquí, fue retenido e interrogado durante casi siete horas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, de acuerdo con reportes internacionales. El atacante, considerado un héroe deportivo en su país, arribó junto con la delegación de Irak en la recta final de la preparación mundialista.

Sin embargo, su ingreso al país sede se complicó cuando autoridades migratorias lo sometieron a una revisión prolongada, que incluyó preguntas administrativas y la inspección de su teléfono, según versiones citadas por medios internacionales. Hussein finalmente fue autorizado para entrar a Estados Unidos y pudo reincorporarse a la concentración de la Selección de Irak. El caso, no obstante, generó ruido inmediato por tratarse de uno de los futbolistas más importantes del equipo asiático y por ocurrir a pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá. La situación no terminó con el delantero. Reportes señalan que Talal Salah, fotógrafo oficial de la delegación iraquí, también fue retenido durante más de 10 horas en el mismo aeropuerto y posteriormente se le negó la entrada a territorio estadounidense, pese a viajar como parte del grupo que acompaña al equipo nacional. Hasta el momento, ni la Federación de Futbol de Irak ni Aymen Hussein han emitido una postura pública sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado oficialmente el motivo específico de la revisión prolongada al atacante. El episodio cobra mayor relevancia porque Irak regresa a una Copa del Mundo después de cuatro décadas de ausencia.

Su última participación mundialista fue en México 1986, por lo que la edición de 2026 representa un momento histórico para los llamados Leones de Mesopotamia. Aymen Hussein es una de las grandes referencias ofensivas del equipo. El atacante de 30 años ha sido pieza clave en el proceso mundialista de Irak y llega al torneo como una de las figuras a seguir dentro del Grupo I, donde su selección enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.

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