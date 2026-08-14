Coahuila: PRI y PAN exigen motivos por retiro de visa de Andy López; Morena acusa injerencia

Las reacciones del sector político en Coahuila surgieron tras darse a conocer la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, lo que generó posturas encontradas entre dirigentes y legisladores locales. Mientras Morena calificó la medida como un acto de injerencia motivado por el contexto electoral de Estados Unidos, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron explicaciones sobre las causas del retiro del documento.

El dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, sostuvo que la revocación de una visa no implica la comisión de un delito y calificó la medida como una facultad de la administración estadounidense que, a su juicio, está siendo utilizada con fines de presión política. “El retiro de las visas no implica la comisión de un delito; es una facultad que tiene Estados Unidos y que lo ha estado utilizando de manera política para presionar, para intervenir políticamente en nuestro país. Se presta para la narrativa y el ruido mediático, pero no significa que Andrés Manuel López Beltrán sea un delincuente o haya cometido un delito”, afirmó.

El dirigente morenista recordó que anteriormente la exsecretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, enfrentó una situación similar, sin que Morena la acusara de tener vínculos con el crimen organizado. Atribuyó estas acciones a la estrategia electoral de Donald Trump rumbo a los comicios de noviembre. “Nadie de Morena salió a decir que fuera por temas de narcotráfico ni de crimen organizado. Al contrario, hasta hubo solidaridad porque, insisto, son medidas arbitrarias de la administración de Trump y que van encaminadas a seguir interfiriendo en los asuntos internos de México”, expuso. Por su parte, el diputado local de Morena, Alberto Hurtado, coincidió en que el retiro de la visa no constituye, por sí mismo, la comisión de un delito.

“Es un tema delicado por tratarse del hijo de un expresidente de México y creo que, precisamente por ello, lo responsable es no adelantar conclusiones. La cancelación de una visa, por sí misma, no acredita ninguna conducta ilegal”, señaló.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, publicó en sus redes sociales luego de que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reclamara públicamente la revocación de... pic.twitter.com/jkpuovL0Uo — Azucena Uresti (@azucenau) August 14, 2026

El legislador consideró que lo importante es contar con información clara y evitar especulaciones. Incluso, en tono irónico, recomendó a López Beltrán aprovechar la situación para viajar por México. “Lo importante es que haya claridad y que sean los hechos, no las especulaciones, los que permitan formarse una opinión. Yo le diría a Andrés Manuel: que aproveche para conocer México, tenemos pueblos y ciudades preciosas. Que compre en México, que consuma local...”, apuntó.

A estas posturas se sumó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que mediante un comunicado expresó su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismos de injerencia política contra integrantes del movimiento. El órgano nacional remarcó que, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cancelación de visados a personas políticamente expuestas no constituye una prueba de irregularidades, sino un mensaje para intimidar a quienes defienden la soberanía del país.

Las Gobernadoras y los Gobernadores de la Cuarta Transformación reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía, la democracia y la justicia social 🇲🇽. pic.twitter.com/Ojerf0EU0m — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) August 15, 2026

“Se equivocan quienes desde México acuden al extranjero buscando presiones o sanciones contra sus adversarios políticos para evadir las responsabilidades sobre sus actos de corrupción que deben enfrentar ante las instituciones nacionales”, señaló el comunicado. Por su parte, la coordinadora estatal del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado, sostuvo que Estados Unidos cuenta con normas estrictas relacionadas con seguridad internacional y prevención de conductas ilícitas para determinar el otorgamiento o retiro de visas.

“Estados Unidos y sus políticas es lo que te establece; ellos tienen ciertos lineamientos y reglas sobre los cuales te quitan o no te quitan una visa, que puede ser desde temas de terrorismo o temas que vulneran la seguridad pública internacional del propio país. Los mexicanos sí debemos tener, cuando menos, una explicación de cuáles son los nexos que tiene (López Beltrán) para que le estén quitando esa visa”, argumentó.

Se dice en los pasillos de Palacio que a Andy le cancelaron la visa desde marzo y se decidió no hacerlo público. Que la carta a Donald Trump es para curarse en salud porque vienen nuevas revelaciones, vinculadas con la relación del junior con los hijos de Rocha Moya, y en la que... — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 14, 2026

La dirigente panista agregó que previamente han surgido señalamientos contra López Beltrán por presuntas redes de corrupción relacionadas con el huachicol fiscal y acusó al Gobierno federal de intentar desviar la atención al calificar la decisión estadounidense como un acto injerencista. “La visa es un documento oficial que emite Estados Unidos. Ellos están en total facultad de retirarlas u otorgarlas. Ellos han de estar viendo cosas que están pasando para que tengan que tomar esa decisión”, expuso. En tanto, la diputada local del PRI, Guadalupe Oyervides, enfatizó que la discusión central no radica en la posibilidad de que López Beltrán viaje a Estados Unidos, sino en los motivos que llevaron a las autoridades de ese país a restringirle el ingreso.

La carta de Andy López Beltrán no está redactada para leerse en Washington, sino en México: está preparando el terreno del "ataque político" por si llega una acusación formal de EEUU antes de que consiga el fuero legislativo. Curarse en salud. — Oscar Balmen (@oscarbalmen) August 14, 2026

“A mí me da igual si Andrés López Beltrán entra o no a Estados Unidos. Lo único que me preocupa es que para que Estados Unidos retire una visa es por la sospecha de la comisión de un delito. Hago el planteamiento de por qué se la están quitando”, manifestó. La legisladora priista cuestionó además si los hechos bajo indagatoria en Estados Unidos representan algún riesgo para la ciudadanía mexicana o si existen investigaciones en territorio nacional relacionadas con el entorno del hijo del expresidente.

EVALÚAN IMPACTO EN ASPIRACIONES POLÍTICAS Oyervides señaló que este escenario podría tener repercusiones en las aspiraciones electorales de López Beltrán de cara al proceso de 2027, en el que se ha planteado su posible intención de buscar un cargo legislativo en la Cámara de Diputados. “Ser persona no grata en un país extranjero donde están en investigación otros políticos de Morena y que se ha hecho manifiesto por una vinculación con el narcotráfico, vale la pena hacer ese análisis para todas las mexicanas. A mí me parecería incongruente que un mexicano vote por él”, puntualizó.