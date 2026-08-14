Coahuila: PRI y PAN exigen motivos por retiro de visa de Andy López; Morena acusa injerencia

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    Coahuila: PRI y PAN exigen motivos por retiro de visa de Andy López; Morena acusa injerencia
    El retiro de la visa de Andy López Beltrán generó reacciones de los partidos políticos de cara a la elección de 2027. Cuartoscuro

Dirigentes y legisladores de Morena, PAN y PRI en Coahuila fijaron posturas encontradas ante la medida efectuada por el gobierno de EU

Las reacciones del sector político en Coahuila surgieron tras darse a conocer la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, lo que generó posturas encontradas entre dirigentes y legisladores locales.

Mientras Morena calificó la medida como un acto de injerencia motivado por el contexto electoral de Estados Unidos, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron explicaciones sobre las causas del retiro del documento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-hijo-de-amlo-denuncia-que-eu-le-retiro-la-visa-OK22827922

El dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, sostuvo que la revocación de una visa no implica la comisión de un delito y calificó la medida como una facultad de la administración estadounidense que, a su juicio, está siendo utilizada con fines de presión política.

“El retiro de las visas no implica la comisión de un delito; es una facultad que tiene Estados Unidos y que lo ha estado utilizando de manera política para presionar, para intervenir políticamente en nuestro país. Se presta para la narrativa y el ruido mediático, pero no significa que Andrés Manuel López Beltrán sea un delincuente o haya cometido un delito”, afirmó.

El dirigente morenista recordó que anteriormente la exsecretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, enfrentó una situación similar, sin que Morena la acusara de tener vínculos con el crimen organizado. Atribuyó estas acciones a la estrategia electoral de Donald Trump rumbo a los comicios de noviembre.

“Nadie de Morena salió a decir que fuera por temas de narcotráfico ni de crimen organizado. Al contrario, hasta hubo solidaridad porque, insisto, son medidas arbitrarias de la administración de Trump y que van encaminadas a seguir interfiriendo en los asuntos internos de México”, expuso.

Por su parte, el diputado local de Morena, Alberto Hurtado, coincidió en que el retiro de la visa no constituye, por sí mismo, la comisión de un delito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-rechaza-acusaciones-que-lo-vinculan-con-huachicol-fiscal-HA22770777

“Es un tema delicado por tratarse del hijo de un expresidente de México y creo que, precisamente por ello, lo responsable es no adelantar conclusiones. La cancelación de una visa, por sí misma, no acredita ninguna conducta ilegal”, señaló.

El legislador consideró que lo importante es contar con información clara y evitar especulaciones. Incluso, en tono irónico, recomendó a López Beltrán aprovechar la situación para viajar por México.

“Lo importante es que haya claridad y que sean los hechos, no las especulaciones, los que permitan formarse una opinión. Yo le diría a Andrés Manuel: que aproveche para conocer México, tenemos pueblos y ciudades preciosas. Que compre en México, que consuma local...”, apuntó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alito-moreno-celebra-cancelacion-de-visa-a-andy-lopez-beltran-hijo-de-amlo-vas-a-caer-p*nch*-narcojunior-CL22832660

A estas posturas se sumó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que mediante un comunicado expresó su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismos de injerencia política contra integrantes del movimiento.

El órgano nacional remarcó que, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cancelación de visados a personas políticamente expuestas no constituye una prueba de irregularidades, sino un mensaje para intimidar a quienes defienden la soberanía del país.

“Se equivocan quienes desde México acuden al extranjero buscando presiones o sanciones contra sus adversarios políticos para evadir las responsabilidades sobre sus actos de corrupción que deben enfrentar ante las instituciones nacionales”, señaló el comunicado.

Por su parte, la coordinadora estatal del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado, sostuvo que Estados Unidos cuenta con normas estrictas relacionadas con seguridad internacional y prevención de conductas ilícitas para determinar el otorgamiento o retiro de visas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-niega-investigacion-de-la-fgr-contra-andy-lopez-beltran-tras-revocacion-de-visa-de-eu-FL22838409

“Estados Unidos y sus políticas es lo que te establece; ellos tienen ciertos lineamientos y reglas sobre los cuales te quitan o no te quitan una visa, que puede ser desde temas de terrorismo o temas que vulneran la seguridad pública internacional del propio país. Los mexicanos sí debemos tener, cuando menos, una explicación de cuáles son los nexos que tiene (López Beltrán) para que le estén quitando esa visa”, argumentó.

La dirigente panista agregó que previamente han surgido señalamientos contra López Beltrán por presuntas redes de corrupción relacionadas con el huachicol fiscal y acusó al Gobierno federal de intentar desviar la atención al calificar la decisión estadounidense como un acto injerencista.

“La visa es un documento oficial que emite Estados Unidos. Ellos están en total facultad de retirarlas u otorgarlas. Ellos han de estar viendo cosas que están pasando para que tengan que tomar esa decisión”, expuso.

En tanto, la diputada local del PRI, Guadalupe Oyervides, enfatizó que la discusión central no radica en la posibilidad de que López Beltrán viaje a Estados Unidos, sino en los motivos que llevaron a las autoridades de ese país a restringirle el ingreso.

“A mí me da igual si Andrés López Beltrán entra o no a Estados Unidos. Lo único que me preocupa es que para que Estados Unidos retire una visa es por la sospecha de la comisión de un delito. Hago el planteamiento de por qué se la están quitando”, manifestó.

La legisladora priista cuestionó además si los hechos bajo indagatoria en Estados Unidos representan algún riesgo para la ciudadanía mexicana o si existen investigaciones en territorio nacional relacionadas con el entorno del hijo del expresidente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/brugada-respalda-a-andy-lopez-dice-que-retiro-de-visa-es-imperialismo-BM22846135

EVALÚAN IMPACTO EN ASPIRACIONES POLÍTICAS

Oyervides señaló que este escenario podría tener repercusiones en las aspiraciones electorales de López Beltrán de cara al proceso de 2027, en el que se ha planteado su posible intención de buscar un cargo legislativo en la Cámara de Diputados.

“Ser persona no grata en un país extranjero donde están en investigación otros políticos de Morena y que se ha hecho manifiesto por una vinculación con el narcotráfico, vale la pena hacer ese análisis para todas las mexicanas. A mí me parecería incongruente que un mexicano vote por él”, puntualizó.

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Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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