$!Hasta agosto, este es el ranking de películas más taquilleras en 2026

El 2026 ha convertido a las franquicias, las grandes historias conocidas y algunas apuestas inesperadas en protagonistas de la taquilla. De acuerdo con el portal especializado The Numbers, estas son las películas estrenadas este año que acumulan las mayores recaudaciones en la pantalla grande.

1. Spider-Man: Brand New Day | 691.1 millones de dólares El nuevo capítulo del Hombre Araña encabeza el ranking con 691 millones 066 mil 077 dólares. La historia ocurre cuatro años después de “No Way Home”. Peter Parker vive solo y combate el crimen en una Nueva York donde nadie recuerda quién es. Su lucha se complica cuando una nueva amenaza aparece y su cuerpo comienza a experimentar una inesperada transformación. El filme recaudó 360.1 millones de dólares en su primer fin de semana, el 52.1% de su taquilla total hasta ahora.

2. La odisea | 472.2 millones de dólares La epopeya dirigida por Christopher Nolan lleva 472 millones 160 mil 345 dólares. Inspirada en el poema clásico, sigue a Odiseo en su peligroso regreso a Ítaca después de la guerra de Troya, entre cíclopes, sirenas y dioses. Entre sus datos más destacados es que tiene una duración de 172 minutos y un presupuesto de producción de 250 millones de dólares.

3. Toy Story 5 | 472.1 millones de dólares A muy poca distancia se encuentra la quinta aventura de Woody, Buzz, Jessie y compañía, con 472 millones 138 mil 915 dólares. Esta vez, los juguetes deben enfrentarse a un nuevo rival: Lilypad, una tableta que llega a la vida de Bonnie con sus propias ideas sobre lo que necesita la niña. Su estreno consiguió 159.7 millones de dólares durante su primer fin de semana.

4. The Super Mario Galaxy Movie | 429.8 millones de dólares En esta nueva aventura animada Mario y Luigi viven en el Reino Champiñón, donde conocen a Yoshi e intentan reformar a un Bowser pequeño y prisionero. Durante el cumpleaños de la princesa Peach, un ataque espacial los lleva a una misión por la galaxia para frenar a Bowser Jr. y rescatar a la princesa Rosalina.

5. Michael | 372.3 millones de dólares La cinta biográfica sobre Michael Jackson recorre la vida del artista desde sus primeros años con los Jackson Five hasta el inicio de su carrera como solista, combinando episodios personales con algunas de sus actuaciones más emblemáticas. Su producción tuvo un presupuesto de 155 millones de dólares. 6. Project Hail Mary | 344.1 millones de dólares Esta historia de ciencia ficción sigue a un profesor que despierta en una nave espacial sin recordar quién es ni por qué está allí. Pronto descubre que debe encontrar una solución para evitar que el Sol muera y salvar a la Tierra. Su presupuesto fue de 200 millones de dólares, mientras que permaneció en cartelera un promedio de 8.2 semanas por cine.

7. Obsession | 263.4 millones de dólares La sorpresa del ranking: una película cuyo presupuesto fue de apenas 1 millón de dólares ya suma 263 millones 395 mil 025 dólares. La trama sigue a un romántico que rompe el misterioso “One Wish Willow” para conquistar a su amor platónico, pero descubre que conseguir lo que desea tiene un precio oscuro. Su recaudación mundial equivale a 488 veces su presupuesto. 8. The Devil Wears Prada 2 | 220.6 millones de dólares El regreso de Miranda Priestly cierra este top con 220 millones 556 mil 651 dólares. Ahora, su carrera entra en declive y debe enfrentarse a Emily, convertida en una poderosa ejecutiva cuyos recursos publicitarios necesita desesperadamente. La secuela abrió con 76.7 millones de dólares y tuvo un presupuesto de 100 millones. Y la carrera todavía no termina. El segundo semestre apunta a mantener los cines ocupados con títulos como Resident Evil, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Avengers: Doomsday, Dune: Part Three y Shrek 5. La pregunta será si alguno consigue destronar a Spider-Man antes de que termine el año.

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