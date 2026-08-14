Terremoto de magnitud 7.7 se registra en Indonesia y emiten alerta de tsunami

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    Terremoto de magnitud 7.7 se registra en Indonesia y emiten alerta de tsunami
    Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). ARCHIVO VANGUARDIA

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros a las 5:58 de la mañana del sábado

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo; mientras que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una Alerta Temprana de Tsunami.

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros a las 5:58 de la mañana del sábado (hora local), según los datos del USGS, y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. Se desconoce por el momento si el movimiento telúrico ha deparado una alerta de tsunami por parte de las autoridades locales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-magnitud-74-sacude-a-indonesia-activan-alerta-de-tsunami-NJ19760872

Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90 mil habitantes), se situá en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el sismo.

INDONESIA EN EL ‘ANILLO DE FUEGO DEL PACÍFICO’

Indonesia es propensa a los terremoros se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/banco-mundial-ofrece-200-millones-de-dolares-y-asistencia-tecnica-a-colombia-tras-el-sismo-AM22844400

El archipiélago, formado por más de 17 mil islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

El pasado 1 de abril, Indonesia también vivió otro movimiento telúrico de magnitud 7.4 en aguas indonesias, que generó una alerta de tsunami para el país y para Malasia y Filipinas. El sismo, que sucedió a las 22:48 horas, tuvo su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas, en la región noreste del país, frente a la costa de la localidad de Ternate, a 127 kilómetros al oeste-noroeste.

(Con información de EFE y AP)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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