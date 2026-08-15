Transporte de personal: cuando el turno termina y la ciudad se detiene

El crecimiento industrial ha generado empleo y convertido a Saltillo y su zona metropolitana en uno de los polos manufactureros más importantes del país. Sin embargo, la movilidad necesaria para sostener esta actividad no ha evolucionado al mismo ritmo. Cada cambio de turno evidencia una contradicción: contamos con grandes corredores industriales, pero parte del viaje sigue realizándose por calles angostas del Centro Histórico y de colonias periféricas.

Al terminar un turno industrial en Saltillo comienza una escena que se repite todos los días: grandes autobuses de transporte de personal salen de las plantas y recorren la ciudad para llevar a miles de trabajadores a sus hogares. Cumplen una función indispensable, pero el problema aparece cuando vehículos diseñados para transportar a decenas de personas deben internarse en calles que nunca fueron pensadas para recibirlos.

El transporte de personal es una solución colectiva que evita miles de desplazamientos individuales. Un autobús puede sustituir decenas de automóviles y facilitar el acceso al empleo de quienes viven lejos de los parques industriales. El problema, entonces, no son los autobuses, sino cómo los incorporamos a la ciudad.

Al finalizar los turnos observamos grandes unidades circulando por calles donde apenas pueden maniobrar o estacionadas durante horas en vialidades estrechas. Los vehículos estacionados reducen aún más el espacio; los autobuses realizan giros complicados y ascensos o descensos en lugares poco adecuados, mientras alrededor circulan automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones.

En las colonias periféricas surge otra realidad. Acercar al trabajador a su vivienda representa una ventaja, especialmente durante la madrugada o la noche, pero también provoca que grandes unidades recorran calles diseñadas para tránsito local, generando ruido, maniobras difíciles y conflictos con los vecinos.

Esto plantea una pregunta necesaria: ¿hasta dónde debe llegar un autobús de transporte de personal?

No necesariamente hasta la puerta de cada trabajador. Una alternativa sería establecer puntos seguros de ascenso y descenso conectados con corredores adecuados para autobuses, con iluminación, banquetas, cruces seguros, accesibilidad y protección frente al clima. Cualquier modificación, sin embargo, debe priorizar al trabajador: retirar rutas sin ofrecer alternativas podría obligarlo a caminar grandes distancias durante la noche o madrugada.

También necesitamos revisar las rutas de manera integral. Empresas, transportistas, trabajadores y autoridades podrían compartir información sobre recorridos, horarios y concentración de usuarios para identificar trayectos duplicados y optimizar unidades. La tecnología permite diseñar recorridos más eficientes y establecer puntos de transferencia según la ubicación de los trabajadores.