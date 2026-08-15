Transporte de personal: cuando el turno termina y la ciudad se detiene

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Saltillo
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    Transporte de personal: cuando el turno termina y la ciudad se detiene
    Aunque el transporte de personal es una solución colectiva, todavía enfrenta desafíos dentro de la movilidad de la ciudad. ESPECIAL

Al terminar un turno industrial en Saltillo comienza una escena que se repite todos los días: grandes autobuses de transporte de personal salen de las plantas y recorren la ciudad para llevar a miles de trabajadores a sus hogares. Cumplen una función indispensable, pero el problema aparece cuando vehículos diseñados para transportar a decenas de personas deben internarse en calles que nunca fueron pensadas para recibirlos.

El crecimiento industrial ha generado empleo y convertido a Saltillo y su zona metropolitana en uno de los polos manufactureros más importantes del país. Sin embargo, la movilidad necesaria para sostener esta actividad no ha evolucionado al mismo ritmo. Cada cambio de turno evidencia una contradicción: contamos con grandes corredores industriales, pero parte del viaje sigue realizándose por calles angostas del Centro Histórico y de colonias periféricas.

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El transporte de personal es una solución colectiva que evita miles de desplazamientos individuales. Un autobús puede sustituir decenas de automóviles y facilitar el acceso al empleo de quienes viven lejos de los parques industriales. El problema, entonces, no son los autobuses, sino cómo los incorporamos a la ciudad.

Al finalizar los turnos observamos grandes unidades circulando por calles donde apenas pueden maniobrar o estacionadas durante horas en vialidades estrechas. Los vehículos estacionados reducen aún más el espacio; los autobuses realizan giros complicados y ascensos o descensos en lugares poco adecuados, mientras alrededor circulan automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones.

En las colonias periféricas surge otra realidad. Acercar al trabajador a su vivienda representa una ventaja, especialmente durante la madrugada o la noche, pero también provoca que grandes unidades recorran calles diseñadas para tránsito local, generando ruido, maniobras difíciles y conflictos con los vecinos.

Esto plantea una pregunta necesaria: ¿hasta dónde debe llegar un autobús de transporte de personal?

No necesariamente hasta la puerta de cada trabajador. Una alternativa sería establecer puntos seguros de ascenso y descenso conectados con corredores adecuados para autobuses, con iluminación, banquetas, cruces seguros, accesibilidad y protección frente al clima. Cualquier modificación, sin embargo, debe priorizar al trabajador: retirar rutas sin ofrecer alternativas podría obligarlo a caminar grandes distancias durante la noche o madrugada.

También necesitamos revisar las rutas de manera integral. Empresas, transportistas, trabajadores y autoridades podrían compartir información sobre recorridos, horarios y concentración de usuarios para identificar trayectos duplicados y optimizar unidades. La tecnología permite diseñar recorridos más eficientes y establecer puntos de transferencia según la ubicación de los trabajadores.

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Incluso podría analizarse una red metropolitana de corredores de transporte de personal que conecte zonas habitacionales con los parques industriales de Saltillo, Ramos Arizpe y Derramadero, evitando que las unidades de mayor tamaño penetren innecesariamente en calles locales.

Saltillo debe reconocer que el transporte de personal ya forma parte estructural de su movilidad. La industria transformó la economía y también la manera de desplazarnos. El reto no es sacar los camiones de nuestras calles, sino diseñar rutas, corredores y puntos de ascenso que protejan al trabajador y permitan que transportistas, peatones, automovilistas y vecinos compartan la ciudad sin que cada cambio de turno se convierta en un conflicto urbano.

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Griselda Salas

Griselda Salas Alemán es arquitecta, urbanista, ambientalista, investigadora, catedrática y servidora pública. Especialista en desarrollo urbano sostenible, política ambiental, ordenamiento territorial e inundaciones. Ha impulsado proyectos sobre cambio climático, calidad del aire, infraestructura verde, movilidad, gestión del agua y resiliencia urbana.

Cuenta con experiencia en el diseño y adaptación de espacios públicos para poblaciones envejecidas, promoviendo ciudades accesibles, seguras e incluyentes para las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Es Presidenta de la Asociación Mexicana de Urbanistas de Coahuila A. C. (AMU Coahuila) para el periodo 2025–2028. Su trabajo

ha sido reconocido en el ámbito local y nacional.

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