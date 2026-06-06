Caudillos vs Osos: Saltillense Julio Covarrubias buscará el título del Tazón México IX

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Fútbol Americano
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    Caudillos vs Osos: Saltillense Julio Covarrubias buscará el título del Tazón México IX
    Covarrubias buscará sumar su primer campeonato profesional tras una exitosa trayectoria en el futbol americano estudiantil y nacional. FOTO: IG/JULIO COVARRUBIAS
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El coahuilense llega a la final tras una destacada actuación en semifinales y buscará conquistar su primer título profesional

El futbol americano profesional mexicano tendrá este domingo uno de los duelos más esperados de los últimos años cuando los Caudillos de Chihuahua reciban a los Osos de Monterrey en el Tazón México IX, encuentro que definirá al campeón de la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA).

Para Saltillo, la atención estará puesta en Julio César “The Kid” Covarrubias, quien disputará la primera final profesional de su carrera y buscará convertirse en campeón con los Caudillos tras una temporada en la que se consolidó como una de las principales armas ofensivas del equipo chihuahuense.

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El corredor saltillense llegó a Chihuahua esta temporada después de varias campañas con los Dinos. Su incorporación resultó determinante para un conjunto que terminó invicto la temporada regular y que ahora intentará recuperar el título frente a un rival que se ha convertido en su principal obstáculo.

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La historia reciente añade un ingrediente especial al encuentro. En la postemporada de 2025, Osos de Monterrey puso fin al histórico invicto de Caudillos al derrotarlo 27-20 en semifinales. Aquella derrota sigue siendo una de las heridas más profundas para la organización chihuahuense, que ahora tendrá la oportunidad de buscar revancha ante su afición y en su propio estadio.

Covarrubias llega en un gran momento. En la semifinal contra los Raptors del Valle de México fue elegido Jugador Más Valioso ofensivo después de registrar 166 yardas por tierra y tres anotaciones, guiando a su equipo a una remontada que selló el pase al juego por el campeonato.

El originario de Saltillo conoce los escenarios importantes. Antes de llegar a la LFA destacó con los Lobos en la AFAIS y posteriormente con los Borregos Salvajes del ITESM Monterrey, donde cerró su etapa universitaria conquistando el campeonato nacional de 2023 y siendo nombrado Jugador Más Valioso de la final.

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Sin embargo, el Tazón México IX también presenta un atractivo enfrentamiento entre dos de los ataques más explosivos de la liga. Los reflectores estarán sobre los mariscales de campo Jeremy Johnson, líder de la ofensiva aérea de Caudillos, y Shelton Eppler, encargado de dirigir a los Osos.

Del lado regio también destaca el corredor Timothy Whitfield, una de las principales amenazas terrestres del campeonato, mientras que la defensiva de Chihuahua buscará marcar diferencia con la presión encabezada por Octavio González. Por parte de Osos, Tramall Logan y Keenan Wolf lideran una unidad defensiva capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido.

Además del talento dentro del campo, Osos ha llamado la atención por contar con respaldo de inversionistas ligados a la NFL, entre ellos Christian McCaffrey y George Kittle, situación que ha colocado más reflectores sobre la organización regiomontana.

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¿DÓNDE VER LA FINAL DE LA LFA ESTE DOMINGO?

El encuentro se disputará el domingo 7 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua y podrá verse a través de Disney+ y ESPN.

Para Caudillos, la misión es recuperar el trono perdido. Para Osos, confirmar que su ascenso no fue una casualidad. Y para Julio Covarrubias, la oportunidad de escribir el capítulo más importante de su carrera profesional y darle a Saltillo un representante en la cima del futbol americano nacional.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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