Reaparece senador acusado de narconexos para defender a Andy López

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    Reaparece senador acusado de narconexos para defender a Andy López
    Senadores de Morena difundieron un comunicado en donde respaldan al hijo del expresidente López Obrador. Cuartoscuro

El sinaloense Enrique Inzunza afirma que no cederán ante presiones, luego del retiro de la visa del hijo del expresidente

CDMX.- Enrique Inzunza, acusado junto a otros funcionarios y exfuncionarios de narcotráfico, compartió un desplegado de la bancada de Morena en el Senado de la República para respaldar a Andrés Manuel López Beltrán, luego que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa.

A través de redes sociales, el senador aseguró que su compromiso y el de sus compañeros es defender la dignidad, independencia y soberanía de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-hijo-de-amlo-denuncia-que-eu-le-retiro-la-visa-OK22827922

Los morenistas acusaron a quienes “durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses contrarios al bienestar de las mayorías o nexos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones al movimiento que ha transformado la vida pública del país”, dice el comunicado.

En este también, los senadores afirman que se trata de una campaña en su contra por defender la justicia social, la democracia, la igualdad y la soberanía nacional. Por lo que aseguraron, no cederán “ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-niega-investigacion-de-la-fgr-contra-andy-lopez-beltran-tras-revocacion-de-visa-de-eu-FL22838409

Informaron que como integrantes de la Cámara Alta tiene la obligación de garantizar que no permitirán la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México.

”Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, las Senadoras y Senadores de la Transformación responderemos con firmeza parlamentaria, responsabilidad legislativa y resultados para la gente”, dijeron.

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