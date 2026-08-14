Reaparece senador acusado de narconexos para defender a Andy López

CDMX.- Enrique Inzunza, acusado junto a otros funcionarios y exfuncionarios de narcotráfico, compartió un desplegado de la bancada de Morena en el Senado de la República para respaldar a Andrés Manuel López Beltrán, luego que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa. A través de redes sociales, el senador aseguró que su compromiso y el de sus compañeros es defender la dignidad, independencia y soberanía de México.

Los morenistas acusaron a quienes “durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses contrarios al bienestar de las mayorías o nexos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones al movimiento que ha transformado la vida pública del país”, dice el comunicado.

Las y los integrantes del grupo parlamentario de @MorenaSenadores, reafirmamos nuestro compromiso, férreo e indeclinable, con los altos principios de defensa de la dignidad, independencia y soberanía del pueblo de México.



¡Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada! pic.twitter.com/P4D4csi5Hd — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 15, 2026

En este también, los senadores afirman que se trata de una campaña en su contra por defender la justicia social, la democracia, la igualdad y la soberanía nacional. Por lo que aseguraron, no cederán “ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros”.

Informaron que como integrantes de la Cámara Alta tiene la obligación de garantizar que no permitirán la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México. ”Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, las Senadoras y Senadores de la Transformación responderemos con firmeza parlamentaria, responsabilidad legislativa y resultados para la gente”, dijeron.