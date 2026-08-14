Asesinatos de influencers se concentran en Sinaloa y en últimos dos años: experto de la UAdeC

El asesinato de influencers se ha concentrado en Sinaloa y, particularmente, en los últimos dos años y medio, de acuerdo con Víctor Manuel Sánchez Valdés, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). El especialista detalló que en los últimos nueve años se han documentado 36 asesinatos de influencers en todo el país, de los cuales 60 por ciento ocurrió entre 2024, 2025 y lo que va de 2026.

“Se trata, por tanto, de un fenómeno muy reciente y ha sido detonado, sobre todo, por conflictos internos del crimen organizado, en especial por la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa: la Chapiza y la Mayiza”, explicó el académico. Sánchez Valdés indicó que diversos creadores de contenido mantenían una relación estrecha con líderes criminales, asistían constantemente a sus fiestas exclusivas y generaban publicaciones a favor de las organizaciones delictivas. Ante la ruptura y división interna del Cártel de Sinaloa, los jóvenes creadores quedaron en medio de la violenta disputa territorial y se vieron obligados a tomar partido, lo que implicó un alto riesgo para su seguridad. “Esta cercanía y el hablar bien de una organización implica molestar a otra organización, y eso lamentablemente explica gran parte de los asesinatos”, afirmó el investigador.

36 influencers han sido asesinados en los últimos 10 años en México, 12 de ellos en Culiacán. Escribí un texto en @Pajaropolitico en donde se ofrecen algunas explicaciones de lo que hay detrás de este fenómeno. Link en el primer comentario. pic.twitter.com/RrzQypsyJU — Víctor Sánchez (@victorsanval) August 12, 2026

De acuerdo con su revisión estadística, 12 de los 36 homicidios ocurrieron en Sinaloa, lo que representa 33 por ciento del total nacional concentrado en un solo estado, aunque la violencia también alcanzó a personas originarias de esa entidad que radicaban en otros estados de la República. Como ejemplos de esta expansión, el secretario académico de la UAdeC y colaborador de VANGUARDIA mencionó los asesinatos de Gail Castro, en Ensenada, Baja California, y de Camilo Ochoa, ocurrido en el municipio de Temixco, Morelos.

El caso más reciente ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando el creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo afuera de un establecimiento de comida rápida en Culiacán. SERVÍAN COMO ESQUEMAS DE LAVADO Como una segunda causa, el experto de la UAdeC expuso que varios influencers fueron contactados por grupos delincuenciales para incorporarlos a esquemas de lavado de dinero, aprovechando el auge de sus transmisiones. “Son negocios en donde la organización criminal llega con una cantidad de dinero. Te dice, por ejemplo: ‘Vamos a poner en tus transmisiones en vivo muchos usuarios falsos que te van a hacer donaciones en vivo’”, comentó. Bajo este modelo operativo, el creador recibe los recursos digitales, retiene un porcentaje como comisión y entrega el resto a la organización criminal, bajo la justificación legal de que se trata de ingresos por donaciones.

📋 ¿Quiénes son los influencers que han sido asesinados en los últimos años en México? 👥



La violencia contra creadores de contenido ha vuelto a generar preocupación en México este 2026, luego del asesinato de César Gastélum. 👇https://t.co/YCL0ljYOmr — 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎𝐑 (@informador) August 14, 2026

“Como en toda interrelación con el crimen organizado, a veces hay diferencias, a veces hay acusaciones de que no está reportando la cantidad debida, y eso puede llevar a una escalada de la violencia”, expuso Sánchez Valdés. Un tercer factor documentado en la investigación son las relaciones personales y sentimentales con personas ligadas a células del crimen organizado, lo cual puede desencadenar tragedias cuando se intenta romper esos vínculos.

Como ejemplo, citó el caso de la creadora de contenido Valeria Márquez, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con el hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado por autoridades federales con el alias de “R1”. Sin embargo, el académico aclaró que no los 36 asesinatos documentados están ligados a la delincuencia organizada, pues también existen crímenes de carácter convencional que cobraron la vida de diversos creadores digitales. Entre ellos mencionó el probable feminicidio de una creadora de contenido originaria de Oaxaca, quien pertenecía al canal de sketches cómicos “Qué Parió”, así como asaltos que culminaron en desenlaces fatales. “Como cualquier persona, un creador de contenido puede ser víctima de un delito, pero es atípica la cantidad de ellos que son víctimas de asesinato. Se explica por disputas criminales y por la relación de muchos de estos influencers con personas ligadas al crimen organizado”, señaló.

DIFERENCIAS CON LA LABOR PERIODÍSTICA La cronología del investigador ubica los dos primeros casos documentados en 2017, con la muerte de Kevin Kaletry, en Ciudad de México, y el asesinato de “El Pirata de Culiacán”, en Zapopan, Jalisco, luego de que este último retara públicamente al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Al comparar este fenómeno con la violencia contra los periodistas mexicanos, el secretario académico reconoció que en ambos escenarios se busca acallar voces incómodas, pero precisó que existe una diferencia importante en el tipo de actividad que desempeñan.

“Lo que investigaba el periodista era incómodo para una organización criminal, pero no necesariamente actuaba como vocero ni generaba contenidos que fueran tradicionalmente favorables a uno de los bandos”, indicó el experto. Finalmente, el académico atribuyó parte del peligro a la alta competencia en las plataformas digitales, lo que motiva a algunos jóvenes a aceptar dinero para impulsar sus números. “En un mercado tan competitivo, en ocasiones, que lleguen personas y te ofrezcan potenciar esa carrera, financiarla, agregar nuevos seguidores, likes y garantizarte un flujo monetario termina siendo una salida sencilla, pero invariablemente esto tiene un riesgo”, concluyó el docente.

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