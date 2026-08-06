Vinicius Jr. firma hasta 2032: Real Madrid blinda a su estrella y frena al Arsenal

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    Vinicius Jr. firma hasta 2032: Real Madrid blinda a su estrella y frena al Arsenal
    Vinicius Jr. permanecerá en el conjunto merengue hasta junio de 2032, cuando tendrá 31 años. FOTO: ESPECIAL

El delantero brasileño despejó las dudas sobre su futuro y tendrá seis temporadas más para acrecentar un legado que ya incluye 128 goles y 14 títulos

El Real Madrid terminó con meses de incertidumbre y blindó a una de sus grandes figuras. Vinicius Jr. firmó una extensión de contrato que lo mantendrá vestido de blanco hasta el 30 de junio de 2032, cinco años más respecto al vínculo anterior, que vencía en 2027.

El anuncio representa un golpe de autoridad en el mercado europeo. Con el brasileño entrando al último año de contrato, su futuro había alimentado versiones sobre una posible salida y el interés del Arsenal.

Sin embargo, la directiva merengue aseguró la continuidad de un atacante que, con 26 años, es parte central de su proyecto deportivo.

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La renovación de Vinicius Jr. con el Real Madrid confirma una relación que comenzó en julio de 2018, cuando llegó procedente del Flamengo con apenas 18 años.

Desde entonces disputó 375 partidos, marcó 128 goles y levantó 14 trofeos, según el balance publicado por el club español.

Su palmarés incluye dos Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Más allá de las cifras, Vini dejó su huella al marcar en las finales de la Champions de París 2022 y Londres 2024, goles que entregaron al Madrid la Decimocuarta y la Decimoquinta Copa de Europa.

El extremo también construyó un expediente individual de élite. Fue elegido The Best de la FIFA en 2024, mejor jugador de la Champions League 2023-2024 y Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024.

Para el Real Madrid, la firma elimina el riesgo de perder gratuitamente a uno de los futbolistas más valiosos del planeta en 2027 y envía un mensaje contundente: Vinicius no está en venta.

El club conserva velocidad, desequilibrio y gol, mientras el brasileño tendrá seis temporadas para ampliar su legado en el Santiago Bernabéu.

La extensión podría llevarlo a cumplir 14 años como madridista. Si completa el contrato, Vinicius tendrá 31 años y habrá vivido su madurez futbolística con la camiseta blanca, una apuesta que lo acerca a la categoría de leyenda.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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