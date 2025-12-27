¿Sydney Sweeney y Christian Pulisic son novios? Pareja desata rumores de romance

El nombre de Christian Pulisic volvió a aparecer en los principales portales internacionales, aunque esta vez no por su rendimiento con el AC Milan, sino por un supuesto vínculo sentimental con la actriz Sydney Sweeney, una de las figuras más taquilleras del cine y la televisión en la actualidad.

De acuerdo con reportes surgidos en Europa, el rumor comenzó tras una publicación de la cuenta italiana DNA Bomber, especializada en información y versiones del futbol europeo, que aseguró que el futbolista estadounidense y la actriz habrían estado saliendo desde hace varias semanas.

La versión fue replicada posteriormente por medios deportivos y de espectáculos en Italia y otros países, lo que disparó la conversación en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 17, decisiva en la NFL: así se juegan los últimos lugares de Playoffs

La noticia también fue retomada por portales anglosajones como The Spun, así como por medios latinoamericanos de entretenimiento y deportes, que destacaron el impacto mediático de una posible relación entre una de las principales figuras del futbol estadounidense en Europa y una estrella de Hollywood conocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus.