¿Sydney Sweeney y Christian Pulisic son novios? Pareja desata rumores de romance
Medios de Europa y Estados Unidos reportan un presunto noviazgo entre el futbolista del Milan y la actriz de Hollywood, aunque ninguno lo ha confirmado
El nombre de Christian Pulisic volvió a aparecer en los principales portales internacionales, aunque esta vez no por su rendimiento con el AC Milan, sino por un supuesto vínculo sentimental con la actriz Sydney Sweeney, una de las figuras más taquilleras del cine y la televisión en la actualidad.
De acuerdo con reportes surgidos en Europa, el rumor comenzó tras una publicación de la cuenta italiana DNA Bomber, especializada en información y versiones del futbol europeo, que aseguró que el futbolista estadounidense y la actriz habrían estado saliendo desde hace varias semanas.
La versión fue replicada posteriormente por medios deportivos y de espectáculos en Italia y otros países, lo que disparó la conversación en redes sociales.
La noticia también fue retomada por portales anglosajones como The Spun, así como por medios latinoamericanos de entretenimiento y deportes, que destacaron el impacto mediático de una posible relación entre una de las principales figuras del futbol estadounidense en Europa y una estrella de Hollywood conocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Pulisic ni Sweeney han emitido declaraciones públicas sobre el tema, y tampoco se han difundido imágenes o apariciones conjuntas que respalden de manera directa la versión del presunto noviazgo.
El contexto también ha alimentado la cautela. En meses recientes, Pulisic había sido relacionado sentimentalmente con la golfista profesional Alexa Melton, mientras que Sweeney terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino y fue vinculada con otras figuras del entretenimiento, aunque ninguno de esos rumores fue confirmado de manera formal.
Por ahora, el supuesto romance entre Christian Pulisic y Sydney Sweeney se mantiene en el terreno de la especulación mediática.
Sin embargo, el cruce entre el futbol de élite y Hollywood ya generó un notable impacto internacional, a la espera de que alguno de los protagonistas decida aclarar o confirmar la información.