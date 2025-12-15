Mariah Carey cantará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tendrá un componente musical con acento estadounidense. Mariah Carey fue confirmada como la primera artista internacional que participará en el acto inaugural, programado para el 6 de febrero en el estadio San Siro, en Milán, informó el comité organizador local.

La cantante, de 56 años, es conocida por una trayectoria que abarca varias décadas y por temas que han mantenido presencia constante en la cultura popular, entre ellos “All I Want for Christmas Is You”. Su presencia en el arranque de los Juegos marca el inicio del calendario ceremonial del evento que se desarrollará en el norte de Italia.

La confirmación se dio a conocer este lunes y fue acompañada por un breve mensaje de la propia artista en redes sociales. En su cuenta de Instagram, Carey escribió: “Ci vediamo a Milano”, una frase en italiano que se traduce como “Nos vemos en Milán”, con la que anticipó su participación en el espectáculo.