Mariah Carey cantará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina
La cantante estadounidense fue anunciada como la primera artista internacional que actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno
La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tendrá un componente musical con acento estadounidense. Mariah Carey fue confirmada como la primera artista internacional que participará en el acto inaugural, programado para el 6 de febrero en el estadio San Siro, en Milán, informó el comité organizador local.
La cantante, de 56 años, es conocida por una trayectoria que abarca varias décadas y por temas que han mantenido presencia constante en la cultura popular, entre ellos “All I Want for Christmas Is You”. Su presencia en el arranque de los Juegos marca el inicio del calendario ceremonial del evento que se desarrollará en el norte de Italia.
La confirmación se dio a conocer este lunes y fue acompañada por un breve mensaje de la propia artista en redes sociales. En su cuenta de Instagram, Carey escribió: “Ci vediamo a Milano”, una frase en italiano que se traduce como “Nos vemos en Milán”, con la que anticipó su participación en el espectáculo.
El comité organizador explicó que la elección de Carey responde a la intención de conectar la ceremonia con públicos diversos. “Mariah Carey representa la atmósfera emocional que acompaña la preparación para los Juegos”, señaló el organismo en un comunicado. “La música funciona como un lenguaje universal que reúne distintas historias y sensibilidades, y se integra con el tema de armonía que guiará la ceremonia de apertura”.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se celebrarán en distintas sedes del norte del país. Además del evento principal en Milán, la organización tiene previsto realizar ceremonias de apertura simultáneas, de menor escala, en tres grupos montañosos donde se desarrollarán varias de las competencias. Con este formato, el comité busca reflejar la distribución geográfica del certamen y dar visibilidad a las distintas regiones involucradas.
El programa ceremonial también contempla una clausura con un enfoque distinto. La ceremonia de cierre estará encabezada por el bailarín Roberto Bolle, figura reconocida del ballet a nivel internacional. El acto final se llevará a cabo el 22 de febrero en el antiguo Anfiteatro Romano de Verona, un escenario histórico que será adaptado para el cierre del evento olímpico.
Con la confirmación de Carey para la apertura y de Bolle para la clausura, la organización empieza a delinear el perfil cultural de unos Juegos que combinarán deporte, música y artes escénicas en distintos puntos de Italia.