Semana 17, decisiva en la NFL: así se juegan los últimos lugares de Playoffs

Con apenas 10 días restantes en la temporada regular de la NFL, la carrera por la postemporada entra en su punto más crítico. Once de los 14 boletos ya están asegurados y seis equipos mantienen viva la pelea por los tres lugares restantes, lo que abre múltiples escenarios tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional. En la NFC, la eliminación de los Lions de Detroit, tras caer 23-10 ante los Vikings de Minnesota en Navidad, confirmó al menos el pase como comodín de los Packers de Green Bay. TE PUEDE INTERESAR: Decomisan drogas y vehículos ligados a Ryan Wedding, exatleta vinculado al Cártel de Sinaloa

Por ahora, los Eagles de Filadelfia son el único equipo con título divisional asegurado, mientras el resto de posiciones se resolverá en la última semana. Del lado de la AFC, la victoria de los Broncos de Denver sobre los Chiefs de Kansas City los acercó tanto al título del Oeste como al primer sembrado de la conferencia, colocándolos como uno de los equipos más peligrosos rumbo a enero. Ya están clasificados Eagles, Bears de Chicago, Seahawks de Seattle, 49ers de San Francisco, Rams de Los Ángeles y Packers. El último boleto se disputa entre Panthers de Carolina (8-7) y Buccaneers de Tampa Bay (7-8). Carolina avanza con triunfo ante Seattle y tropiezo de Tampa Bay, mientras que los Buccaneers necesitan ganar sus dos juegos restantes. Ya están en Playoffs Patriots de Nueva Inglaterra, Bills de Búfalo, Jaguars de Jacksonville, Chargers de Los Ángeles y Broncos.