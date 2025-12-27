Semana 17, decisiva en la NFL: así se juegan los últimos lugares de Playoffs
Con 11 boletos ya asegurados, seis equipos llegan a la última semana con vida en la lucha por los tres lugares restantes rumbo a los Playoffs de la NFL
Con apenas 10 días restantes en la temporada regular de la NFL, la carrera por la postemporada entra en su punto más crítico.
Once de los 14 boletos ya están asegurados y seis equipos mantienen viva la pelea por los tres lugares restantes, lo que abre múltiples escenarios tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional.
En la NFC, la eliminación de los Lions de Detroit, tras caer 23-10 ante los Vikings de Minnesota en Navidad, confirmó al menos el pase como comodín de los Packers de Green Bay.
Por ahora, los Eagles de Filadelfia son el único equipo con título divisional asegurado, mientras el resto de posiciones se resolverá en la última semana.
Del lado de la AFC, la victoria de los Broncos de Denver sobre los Chiefs de Kansas City los acercó tanto al título del Oeste como al primer sembrado de la conferencia, colocándolos como uno de los equipos más peligrosos rumbo a enero.
Ya están clasificados Eagles, Bears de Chicago, Seahawks de Seattle, 49ers de San Francisco, Rams de Los Ángeles y Packers.
El último boleto se disputa entre Panthers de Carolina (8-7) y Buccaneers de Tampa Bay (7-8).
Carolina avanza con triunfo ante Seattle y tropiezo de Tampa Bay, mientras que los Buccaneers necesitan ganar sus dos juegos restantes.
Ya están en Playoffs Patriots de Nueva Inglaterra, Bills de Búfalo, Jaguars de Jacksonville, Chargers de Los Ángeles y Broncos.
En el Este, Nueva Inglaterra asegura la división con victoria ante Jets de Nueva York y derrota o empate de Buffalo, mientras que los Bills están obligados a ganar ambos partidos y esperar un tropiezo de los Patriots.
Con múltiples combinaciones posibles, la Semana final de la NFL se perfila como una de las más cerradas de los últimos años, donde cualquier error puede dejar fuera a equipos con aspiraciones reales de Super Bowl.