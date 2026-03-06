UEFA sanciona al Real Madrid por gesto nazi de un aficionado y advierte posible cierre parcial del Santiago Bernabéu
El club quedó bajo advertencia: si se repite un incidente similar, el Santiago Bernabéu deberá cerrar parcialmente sus gradas en competencias europeas
La UEFA anunció una sanción contra el Real Madrid luego de que un aficionado realizara un saludo nazi en las gradas del estadio Santiago Bernabéu durante un partido de la Champions League ante el Benfica.
El organismo europeo castigó al club español con una multa económica y lanzó una advertencia que podría derivar en el cierre parcial del estadio si se repite un incidente similar.
El hecho ocurrió antes del inicio del partido disputado el pasado 25 de febrero en Madrid, cuando las cámaras de televisión captaron a un hincha haciendo el gesto desde una zona de la grada.
Tras la difusión de las imágenes, personal de seguridad identificó al responsable y lo expulsó inmediatamente del estadio. El club también inició un procedimiento disciplinario para expulsarlo definitivamente como socio.
La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó una multa de 15 mil euros al Real Madrid por el comportamiento racista o discriminatorio de un aficionado durante ese encuentro.
Además, el organismo ordenó el cierre parcial de 500 localidades en la tribuna sur inferior del Santiago Bernabéu para un partido de competiciones europeas. Sin embargo, esta medida quedó suspendida durante un periodo de prueba de un año, por lo que solo se aplicará si se registra otro incidente similar en ese lapso.
El duelo en el que ocurrió el incidente correspondía a la vuelta del playoff de la Champions League frente al Benfica. El conjunto merengue ganó 2-1 y avanzó a los octavos de final con marcador global de 3-1, donde enfrentará al Manchester City.
Tras el escándalo, el Real Madrid condenó públicamente el gesto y reiteró su política de tolerancia cero ante comportamientos racistas o de odio dentro del estadio. La UEFA, por su parte, reiteró que continuará sancionando cualquier acto discriminatorio en el futbol europeo.
Si durante el próximo año se produce un nuevo episodio similar en el Bernabéu, la sanción quedará activada y el club tendrá que disputar un partido europeo con parte de su estadio cerrado