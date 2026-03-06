UEFA sanciona al Real Madrid por gesto nazi de un aficionado y advierte posible cierre parcial del Santiago Bernabéu

La UEFA anunció una sanción contra el Real Madrid luego de que un aficionado realizara un saludo nazi en las gradas del estadio Santiago Bernabéu durante un partido de la Champions League ante el Benfica.

El organismo europeo castigó al club español con una multa económica y lanzó una advertencia que podría derivar en el cierre parcial del estadio si se repite un incidente similar.

El hecho ocurrió antes del inicio del partido disputado el pasado 25 de febrero en Madrid, cuando las cámaras de televisión captaron a un hincha haciendo el gesto desde una zona de la grada.

