UEFA investiga presunto acto de racismo de Prestianni contra Vinícius en el Benfica vs Real Madrid

La UEFA ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario para investigar las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni, mediocampista del Benfica, durante el partido de Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League ante Real Madrid en Lisboa.

El incidente se produjo después de que Vinícius marcara el gol del triunfo 1-0 y celebrara cerca de la grada rival, momento en el que fue confrontado por Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta antes de pronunciar palabras que el brasileño interpretó como un insulto racista, presuntamente llamándolo “mono”.

La denuncia fue hecha al árbitro François Letexier, quien detuvo el partido activando el protocolo antirracismo de la FIFA, lo que ocasionó una parada de varios minutos en el juego.

Prestianni, de 20 años, niega haber proferido insultos racistas y aseguró en sus redes sociales que Vinícius “malinterpretó” sus palabras, afirmando que “jamás fui racista con nadie” y lamentando las amenazas que habría recibido por parte de jugadores del Real Madrid.