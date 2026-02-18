UEFA investiga presunto acto de racismo de Prestianni contra Vinícius en el Benfica vs Real Madrid
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El organismo europeo abrió un expediente disciplinario tras la denuncia del delantero del Real Madrid, mientras Gianni Infantino reiteró el compromiso de FIFA en la lucha contra la discriminación
La UEFA ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario para investigar las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni, mediocampista del Benfica, durante el partido de Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League ante Real Madrid en Lisboa.
El incidente se produjo después de que Vinícius marcara el gol del triunfo 1-0 y celebrara cerca de la grada rival, momento en el que fue confrontado por Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta antes de pronunciar palabras que el brasileño interpretó como un insulto racista, presuntamente llamándolo “mono”.
La denuncia fue hecha al árbitro François Letexier, quien detuvo el partido activando el protocolo antirracismo de la FIFA, lo que ocasionó una parada de varios minutos en el juego.
TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026
Prestianni, de 20 años, niega haber proferido insultos racistas y aseguró en sus redes sociales que Vinícius “malinterpretó” sus palabras, afirmando que “jamás fui racista con nadie” y lamentando las amenazas que habría recibido por parte de jugadores del Real Madrid.
El Benfica también respaldó públicamente a su futbolista y describió las acusaciones como una “campaña de difamación”.
El caso ha generado amplio debate en el mundo del futbol, con compañeros y rivales expresando su apoyo a Vinícius y pidiendo una investigación exhaustiva, mientras que el club portugués defiende la integridad de su jugador.
Reacción de Gianni Infantino
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado oficial lamentando profundamente lo ocurrido y subrayando que “no hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad”.
Infantino expresó estar “conmocionado y entristecido” por el presunto incidente y destacó la importancia de que “todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”.
Además, el dirigente mundial resaltó el compromiso de la FIFA con la lucha contra el racismo, felicitó al árbitro por activar el protocolo antirracismo y reafirmó la necesidad de proteger a los jugadores, árbitros y aficionados, así como de garantizar que se apliquen medidas adecuadas ante cualquier incidente discriminatorio.
La investigación de la UEFA determinará si existe evidencia suficiente para imponer sanciones a Prestianni, que podrían incluir multas o suspensiones de varios partidos en competiciones europeas si se confirma que hubo conducta discriminatoria.