UEFA investiga presunto acto de racismo de Prestianni contra Vinícius en el Benfica vs Real Madrid

Fútbol Internacional
/ 18 febrero 2026
    UEFA investiga presunto acto de racismo de Prestianni contra Vinícius en el Benfica vs Real Madrid
    Vinícius Júnior denunció un supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni durante el duelo entre Benfica y Real Madrid, caso que ya es investigado por la UEFA. FOTO: EFE

El organismo europeo abrió un expediente disciplinario tras la denuncia del delantero del Real Madrid, mientras Gianni Infantino reiteró el compromiso de FIFA en la lucha contra la discriminación

La UEFA ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario para investigar las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni, mediocampista del Benfica, durante el partido de Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League ante Real Madrid en Lisboa.

El incidente se produjo después de que Vinícius marcara el gol del triunfo 1-0 y celebrara cerca de la grada rival, momento en el que fue confrontado por Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta antes de pronunciar palabras que el brasileño interpretó como un insulto racista, presuntamente llamándolo “mono”.

La denuncia fue hecha al árbitro François Letexier, quien detuvo el partido activando el protocolo antirracismo de la FIFA, lo que ocasionó una parada de varios minutos en el juego.

Prestianni, de 20 años, niega haber proferido insultos racistas y aseguró en sus redes sociales que Vinícius “malinterpretó” sus palabras, afirmando que “jamás fui racista con nadie” y lamentando las amenazas que habría recibido por parte de jugadores del Real Madrid.

El Benfica también respaldó públicamente a su futbolista y describió las acusaciones como una “campaña de difamación”.

El caso ha generado amplio debate en el mundo del futbol, con compañeros y rivales expresando su apoyo a Vinícius y pidiendo una investigación exhaustiva, mientras que el club portugués defiende la integridad de su jugador.

Reacción de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado oficial lamentando profundamente lo ocurrido y subrayando que “no hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad”.

Infantino expresó estar “conmocionado y entristecido” por el presunto incidente y destacó la importancia de que “todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”.

Además, el dirigente mundial resaltó el compromiso de la FIFA con la lucha contra el racismo, felicitó al árbitro por activar el protocolo antirracismo y reafirmó la necesidad de proteger a los jugadores, árbitros y aficionados, así como de garantizar que se apliquen medidas adecuadas ante cualquier incidente discriminatorio.

La investigación de la UEFA determinará si existe evidencia suficiente para imponer sanciones a Prestianni, que podrían incluir multas o suspensiones de varios partidos en competiciones europeas si se confirma que hubo conducta discriminatoria.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

