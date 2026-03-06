Checo Pérez enfrenta problemas mecánicos en prácticas del Gran Premio de Australia 2026

Automovilismo
/ 6 marzo 2026
    Checo Pérez enfrenta problemas mecánicos en prácticas del Gran Premio de Australia 2026
    Sergio “Checo” Pérez tuvo una jornada complicada en el inicio del Gran Premio de Australia 2026, después de que su auto de Cadillac sufriera problemas técnicos durante la segunda práctica libre en el circuito de Albert Park. FOTO: AP

El piloto mexicano tuvo una complicada segunda práctica libre en el circuito de Albert Park, luego de que su monoplaza de Cadillac presentara fallas técnicas que limitaron su actividad

El inicio del fin de semana para Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia 2026 no fue el esperado. El piloto mexicano prácticamente no pudo rodar durante la segunda práctica libre luego de que su monoplaza de Cadillac presentara fallas técnicas que lo mantuvieron la mayor parte de la sesión en el garaje.

La participación del tapatío en la FP2 del circuito de Albert Park fue mínima. Pérez salió a pista apenas unos segundos, pero su auto presentó problemas que le impidieron registrar vueltas rápidas, por lo que el equipo tuvo que trabajar contrarreloj para intentar resolver el inconveniente.

De acuerdo con el reporte del equipo, el Cadillac MAC-26 del mexicano presentó fallas en uno de los sensores del monoplaza, una situación que ya se había detectado previamente durante las pruebas de pretemporada realizadas en Bahréin.

TE PUEDE INTERESAR: México debuta en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: calendario, rivales, roster completo y dónde ver sus juegos

Mientras los ingenieros intentaban solucionarlo, Pérez permaneció en el garaje observando la sesión.

Cuando restaban cerca de siete minutos para el final de la práctica, el mexicano finalmente pudo salir nuevamente a la pista con neumáticos blandos.

Sin embargo, tras completar la vuelta de calentamiento y comenzar a marcar parciales en los primeros sectores, el equipo le pidió por radio detener el auto.

El piloto de Cadillac tuvo que estacionar su monoplaza antes de la curva 12 debido a un problema hidráulico adicional, por lo que el vehículo fue retirado en grúa y su participación en la sesión terminó definitivamente.

La jornada ya había sido complicada desde la primera práctica libre, donde Checo concluyó en la vigésima posición con un tiempo de 1:24.620, mientras los equipos comenzaban a evaluar el rendimiento de los nuevos autos en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En contraste, el mejor registro de la segunda práctica lo consiguió el australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, quien marcó un tiempo de 1:19.729 para liderar la sesión en su carrera de casa.

Tras este complicado inicio, Pérez y Cadillac buscarán mejorar su rendimiento en la tercera práctica libre, programada para las 7:30 de la noche, antes de la sesión de clasificación que definirá la parrilla para la primera carrera de la temporada.

