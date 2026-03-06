Checo Pérez enfrenta problemas mecánicos en prácticas del Gran Premio de Australia 2026

El inicio del fin de semana para Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia 2026 no fue el esperado. El piloto mexicano prácticamente no pudo rodar durante la segunda práctica libre luego de que su monoplaza de Cadillac presentara fallas técnicas que lo mantuvieron la mayor parte de la sesión en el garaje.

La participación del tapatío en la FP2 del circuito de Albert Park fue mínima. Pérez salió a pista apenas unos segundos, pero su auto presentó problemas que le impidieron registrar vueltas rápidas, por lo que el equipo tuvo que trabajar contrarreloj para intentar resolver el inconveniente.

De acuerdo con el reporte del equipo, el Cadillac MAC-26 del mexicano presentó fallas en uno de los sensores del monoplaza, una situación que ya se había detectado previamente durante las pruebas de pretemporada realizadas en Bahréin.

Mientras los ingenieros intentaban solucionarlo, Pérez permaneció en el garaje observando la sesión.

Cuando restaban cerca de siete minutos para el final de la práctica, el mexicano finalmente pudo salir nuevamente a la pista con neumáticos blandos.

Sin embargo, tras completar la vuelta de calentamiento y comenzar a marcar parciales en los primeros sectores, el equipo le pidió por radio detener el auto.