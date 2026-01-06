‘Ya sabes cómo son las cosas’: Gabigol es amenazado por la barra del Santos

El regreso de Gabigol al Santos estuvo lejos de ser una presentación tradicional. Durante su conferencia oficial como nuevo refuerzo del Peixe para la temporada 2026, el delantero brasileño vivió un momento de alta tensión cuando integrantes de la barra organizada irrumpieron en plena sala de prensa y le lanzaron una advertencia directa frente a directivos, medios de comunicación y aficionados. Mientras Gabriel Barbosa respondía preguntas sobre su regreso al club que lo vio debutar profesionalmente, un grupo de miembros de la barra Sangre Joven subió al estrado. TE PUEDE INTERESAR: Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento En un inicio, uno de ellos le entregó una gorra y una camiseta del grupo, gesto que parecía simbólico, pero de inmediato el ambiente cambió cuando otro integrante tomó el micrófono y lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Estás en deuda con nosotros y ya sabes cómo son las cosas”, una frase que fue interpretada como una amenaza y que generó incomodidad entre los presentes. El episodio quedó registrado en video y se difundió ampliamente en redes sociales y medios brasileños e internacionales, convirtiendo la presentación de Gabigol en uno de los momentos más polémicos del mercado de fichajes sudamericano. Pese a la presión, el atacante se mantuvo sereno, no respondió a la advertencia y continuó con el acto protocolario, en el que expresó su ilusión por volver a Santos y asumir el reto de liderar al equipo en una temporada clave. Gabigol, de 29 años, regresa al Peixe procedente del Cruzeiro, en una operación que busca reforzar el ataque del club tras un 2025 complicado, en el que Santos luchó por mantenerse en la categoría. Su vuelta genera grandes expectativas por su pasado con el equipo, donde disputó más de 200 partidos oficiales y superó la barrera de los 80 goles, consolidándose como uno de los futbolistas más representativos surgidos de la institución en los últimos años. Durante la conferencia, el delantero también habló de su motivación por reencontrarse con viejos conocidos y por compartir vestidor nuevamente con Neymar, una relación que, según él, puede ser clave para potenciar el rendimiento del equipo.