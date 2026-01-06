Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento

Fútbol
/ 6 enero 2026
    Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento
    Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa. FOTOS: X

El mercado de invierno en la Liga MX entra en su recta final previo al Clausura 2026, con refuerzos confirmados, salidas importantes y negociaciones abiertas

La Liga MX vive días clave en el mercado de invierno rumbo al Clausura 2026, con múltiples movimientos confirmados, regresos importantes y una larga lista de rumores que mantienen activo el llamado futbol de estufa.

A pocos días del arranque del torneo, varios clubes ya perfilan su plantel definitivo, mientras otros aún buscan refuerzos de peso para encarar el semestre.

Toluca es uno de los equipos que más reflectores ha acaparado con las incorporaciones de Sebastián Córdova y Roberto Díaz Price, mientras que Juan Pablo Domínguez salió del club.

En el radar escarlata aparecen nombres como Emiliano Gómez, Carlos Acevedo y Pável Pérez, aunque también se habla de una posible salida de Robert Morales.

En contraste, Tigres no ha confirmado refuerzos, pero sí registró varias bajas sensibles como Córdova, Javier Aquino y Fernando Tapia, además de mantener abiertos rumores sobre posibles salidas de Uriel Antuna y Marcelo Flores, y la opción de Kevin Lomónaco como alta.

En la frontera, Tijuana aún no oficializa movimientos, aunque suenan atacantes de peso como Cristian Arango, Rodrigo Aguirre y Josef Martínez, mientras que Kevin Castañeda y Ezequiel Bullaude aparecen como posibles bajas.

Santos Laguna, por su parte, apostó fuerte con compras definitivas de Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo y Ezequiel Bullaude, aunque perdió a Jordan Carrillo y analiza el futuro de jugadores como Bruno Barticciotto e Ismael Govea.

Querétaro renovó prácticamente todo su proyecto, con la llegada de Esteban González al banquillo y múltiples refuerzos en todas las líneas, mientras que Pumas sumó piezas a préstamo y en compra definitiva como Juninho y César Garza, tras la salida de Aaron Ramsey.

Puebla y Pachuca también movieron fichas importantes, destacando el regreso de Salomón Rondón a los Tuzos y la cesión de Alan Mozo, además de una limpia profunda en el cuadro camotero.

Necaxa fue otro de los clubes más activos, con nuevo técnico y refuerzos como Julián Carranza y Agustín Almendra, mientras que Monterrey solo confirmó la llegada de Alonso Aceves y dio salida a Sergio Ramos.

Mazatlán FC y Atlas siguen sin movimientos oficiales de alto impacto, aunque mantienen opciones abiertas, al igual que León, que se reforzó con varios jóvenes y concretó la llegada de Díber Cambindo, tras despedirse de James Rodríguez.

En los llamados grandes, Chivas incorporó de forma definitiva a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, pero dejó ir a referentes como Javier Hernández y Alan Mozo, mientras que Cruz Azul solo ha confirmado a Jorge Rodarte, con negociaciones abiertas por nombres como Agustín Palavecino y Carlos Acevedo.

Finalmente, América ya sumó a Rodrigo Dourado y Fernando Tapia, aunque mantiene una larga lista de posibles salidas que podría modificar su plantel en los últimos días del mercado.

Con el Clausura 2026 a punto de arrancar, la Liga MX mantiene un mercado intenso y dinámico, donde aún podrían concretarse movimientos de último momento que cambien el panorama competitivo del torneo.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


CDMX

Personajes


Sebastián Córdova

Organizaciones


Club América
Club Pachuca
Toluca FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento