Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento

La Liga MX vive días clave en el mercado de invierno rumbo al Clausura 2026, con múltiples movimientos confirmados, regresos importantes y una larga lista de rumores que mantienen activo el llamado futbol de estufa. A pocos días del arranque del torneo, varios clubes ya perfilan su plantel definitivo, mientras otros aún buscan refuerzos de peso para encarar el semestre. Toluca es uno de los equipos que más reflectores ha acaparado con las incorporaciones de Sebastián Córdova y Roberto Díaz Price, mientras que Juan Pablo Domínguez salió del club.

En el radar escarlata aparecen nombres como Emiliano Gómez, Carlos Acevedo y Pável Pérez, aunque también se habla de una posible salida de Robert Morales. En contraste, Tigres no ha confirmado refuerzos, pero sí registró varias bajas sensibles como Córdova, Javier Aquino y Fernando Tapia, además de mantener abiertos rumores sobre posibles salidas de Uriel Antuna y Marcelo Flores, y la opción de Kevin Lomónaco como alta. En la frontera, Tijuana aún no oficializa movimientos, aunque suenan atacantes de peso como Cristian Arango, Rodrigo Aguirre y Josef Martínez, mientras que Kevin Castañeda y Ezequiel Bullaude aparecen como posibles bajas. Santos Laguna, por su parte, apostó fuerte con compras definitivas de Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo y Ezequiel Bullaude, aunque perdió a Jordan Carrillo y analiza el futuro de jugadores como Bruno Barticciotto e Ismael Govea.

Querétaro renovó prácticamente todo su proyecto, con la llegada de Esteban González al banquillo y múltiples refuerzos en todas las líneas, mientras que Pumas sumó piezas a préstamo y en compra definitiva como Juninho y César Garza, tras la salida de Aaron Ramsey. Puebla y Pachuca también movieron fichas importantes, destacando el regreso de Salomón Rondón a los Tuzos y la cesión de Alan Mozo, además de una limpia profunda en el cuadro camotero. Necaxa fue otro de los clubes más activos, con nuevo técnico y refuerzos como Julián Carranza y Agustín Almendra, mientras que Monterrey solo confirmó la llegada de Alonso Aceves y dio salida a Sergio Ramos.

Mazatlán FC y Atlas siguen sin movimientos oficiales de alto impacto, aunque mantienen opciones abiertas, al igual que León, que se reforzó con varios jóvenes y concretó la llegada de Díber Cambindo, tras despedirse de James Rodríguez. En los llamados grandes, Chivas incorporó de forma definitiva a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, pero dejó ir a referentes como Javier Hernández y Alan Mozo, mientras que Cruz Azul solo ha confirmado a Jorge Rodarte, con negociaciones abiertas por nombres como Agustín Palavecino y Carlos Acevedo. Finalmente, América ya sumó a Rodrigo Dourado y Fernando Tapia, aunque mantiene una larga lista de posibles salidas que podría modificar su plantel en los últimos días del mercado.