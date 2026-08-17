Coahuila vuelve a ser campeón nacional de Minisiluetas; Saltillo tendrá la sede en 2027

Después de tres años de espera, Coahuila volvió a colocarse en la cima del Campeonato Nacional de Minisiluetas, resultado en el que tuvieron participación destacada tiradores de Saltillo, quienes además sumaron los puntos necesarios para que la edición 2027 se realice en casa. El campeonato se definió tiro a tiro y silueta por silueta, con la representación coahuilense sumando unidades hasta quedarse con el primer lugar nacional. Dentro de ese desempeño, tres tiradores del Club Cinegético Saltillo Safari fueron determinantes para conseguir la sede del próximo año.

El principal aporte llegó de Enrique Kuess, quien consiguió siete puntos para la sede y, además, se proclamó Campeón Nacional del Evento. El saltillense también subió al podio en las distintas modalidades de Balcón, con el primer lugar en 77 metros, segundo en 40 metros y tercero en 60 metros. A esa cosecha se sumó Manuel Ortega, quien aportó un punto para la sede tras conseguir el tercer lugar en Balcón 40 metros. Por su parte, Edgar Rueda agregó tres puntos al registro de Coahuila, luego de finalizar en el segundo puesto de Balcón 60 metros y obtener el tercer lugar en Balcón 100 metros. Entre los tres tiradores reunieron 11 puntos para la sede, una cantidad que permitió que el Campeonato Nacional de Minisiluetas de 2027 sea asignado al Club Cinegético Saltillo Safari, donde Coahuila buscará defender el campeonato frente a su gente.

El resultado representa el regreso de la delegación coahuilense al primer sitio nacional después de tres años de trabajo y participación en esta competencia. Para el equipo, el título también fue consecuencia del desempeño colectivo y del respaldo entre sus integrantes durante la competencia. Desde el club destacaron que el campeonato se consiguió en la cancha, mediante preparación, disciplina y resultados, y señalaron que el objetivo ahora será preparar la edición que tendrá como sede Saltillo el próximo año. Así, el título nacional no solo devuelve a Coahuila a la parte alta de las Minisiluetas, sino que deja una tarea inmediata para los tiradores saltillenses: competir nuevamente en casa en 2027 y buscar mantener el campeonato nacional.

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