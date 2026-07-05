¿A qué hora se juega ahora el México vs Inglaterra? FIFA modifica horario por tormenta eléctrica

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¿A qué hora se juega ahora el México vs Inglaterra? FIFA modifica horario por tormenta eléctrica
    La FIFA activó el protocolo por tormenta eléctrica para proteger a jugadores, árbitros y aficionados. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, comenzará a las 19:00 horas, una hora después de lo previsto, debido al protocolo por tormenta eléctrica en la Ciudad de México

El partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, sufrió un cambio de horario debido a las condiciones meteorológicas registradas en la Ciudad de México.

La FIFA confirmó que el encuentro, originalmente programado para iniciar a las 18:00 horas, se disputará finalmente a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) como parte del protocolo establecido por tormenta eléctrica.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/con-doblete-de-haaland-noruega-elimina-a-brasil-del-mundial-2026-y-enfrentara-al-ganador-de-mexico-vs-inglaterra-BI21923417

La decisión se tomó luego de que una tormenta acompañada de actividad eléctrica afectara la zona del Estadio Ciudad de México en las horas previas al silbatazo inicial, obligando a los organizadores a retrasar el comienzo del compromiso.

El ajuste busca garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo y de los miles de aficionados que ya se encontraban en las inmediaciones del inmueble para presenciar uno de los partidos más esperados de los octavos de final.

Los protocolos de la FIFA establecen que, cuando existe riesgo por descargas eléctricas, las actividades deben suspenderse temporalmente hasta que las condiciones sean seguras para el desarrollo del espectáculo.

Con este cambio, México e Inglaterra iniciarán su duelo a las 19:00 horas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan el desarrollo normal del encuentro.

El compromiso definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde el ganador enfrentará su siguiente compromiso en Miami. Mientras tanto, la organización continuará monitoreando el clima para garantizar que el partido pueda celebrarse sin riesgos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Restaurantes, comercios, una estación de radio e incluso una iglesia participaron con publicaciones humorísticas antes del duelo entre México e Inglaterra.

#NoInglés llega a Saltillo: negocios, restaurantes y hasta una iglesia se suman al apoyo de la Selección Mexicana
El Biblioparque Norte recibirá a la afición para disfrutar del México vs Inglaterra en pantalla gigante.

¡Ya es hoy! Llaman a la afición a apoyar a México en el FUTFEST Saltillo 2026
Erling Haaland marcó un doblete para conducir a Noruega a una histórica victoria sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

¡Con doblete de Haaland! Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de México vs Inglaterra
Conferencia de prensa con el entrenador de la selección inglesa, Thomas Tuchel, previo al juego contra la Selección Mexicana

Afición mexicana hace ‘serenata’ fuera del hotel de la selección de Inglaterra
Implementan protocolo de tormentas por presencia eléctrica

FIFA activa protocolo de tormentas a pocas horas del partido México vs Inglaterra
En punto de las 18:00 horas del domingo 5 de julio, la Selección Mexicana disputará su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista en el Estadio Ciudad de México contra Inglaterra.

Operativo ‘no inglés’: De qué trata el trend viral para solo hablar español previo al México vs Inglaterra
Hasta el corte de las 13:00 horas se decomisaron y destruyeron mil 100 latas de cerveza y 18 botellas de bebidas alcohólicas.

Decomisan más de mil cervezas en Reforma durante operativo de seguridad previo al México-Inglaterra
Una de las víctimas, una mujer de 21 años, se encuentra en estado crítico, mientras que las demás fueron descritas como estables

Tras tiroteo en reunión familiar por el 4 de julio en Nueva York, cuatro niños resultaron heridos