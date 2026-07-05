¿A qué hora se juega ahora el México vs Inglaterra? FIFA modifica horario por tormenta eléctrica

La FIFA confirmó que el encuentro, originalmente programado para iniciar a las 18:00 horas , se disputará finalmente a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) como parte del protocolo establecido por tormenta eléctrica.

El partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, sufrió un cambio de horario debido a las condiciones meteorológicas registradas en la Ciudad de México.

La decisión se tomó luego de que una tormenta acompañada de actividad eléctrica afectara la zona del Estadio Ciudad de México en las horas previas al silbatazo inicial, obligando a los organizadores a retrasar el comienzo del compromiso.

El ajuste busca garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo y de los miles de aficionados que ya se encontraban en las inmediaciones del inmueble para presenciar uno de los partidos más esperados de los octavos de final.

Los protocolos de la FIFA establecen que, cuando existe riesgo por descargas eléctricas, las actividades deben suspenderse temporalmente hasta que las condiciones sean seguras para el desarrollo del espectáculo.

Con este cambio, México e Inglaterra iniciarán su duelo a las 19:00 horas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan el desarrollo normal del encuentro.

El compromiso definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde el ganador enfrentará su siguiente compromiso en Miami. Mientras tanto, la organización continuará monitoreando el clima para garantizar que el partido pueda celebrarse sin riesgos.