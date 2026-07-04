¡Adiós al primer anfitrión!: Marruecos golea a Canadá y se convierte en el primer clasificado a Cuartos del Mundial 2026

El encuentro, disputado en el Estadio Houston, presentó un desarrollo distinto al que reflejó el marcador. Durante la primera mitad, el conjunto canadiense fue el equipo que más insistió al frente y generó las oportunidades más claras, aunque no logró superar al guardameta Yassine Bono.

La aventura de Canadá como uno de los países anfitriones del Mundial 2026 llegó a su fin. Marruecos mostró mayor contundencia en la segunda mitad y se impuso 3-0 para convertirse en la primera selección clasificada a los Cuartos de Final, donde espera al vencedor del duelo entre Francia y Paraguay.

Canadá apostó por un planteamiento ofensivo desde el inicio y encontró espacios por los costados para poner en aprietos a la defensa marroquí. Una de las llegadas más peligrosas nació de una combinación que dejó a Tani Oluwaseyi frente al arco, pero Bono respondió con una intervención clave para mantener el empate.

Mientras el cuadro norteamericano buscaba aprovechar la velocidad de sus atacantes, Marruecos intentó equilibrar el trámite del partido con posesiones más largas. Sin embargo, antes del descanso sufrió un contratiempo importante con la lesión de Ismael Saibari, quien abandonó el terreno de juego al minuto 22 tras resentirse de la parte posterior del muslo derecho.

El empate sin goles al finalizar la primera mitad dejaba abierta la eliminatoria, pero el panorama cambió apenas iniciada la parte complementaria.

Al minuto 50, Marruecos aprovechó una jugada a balón parado para romper el cero. Azzedine Ounahi recibió un pase en los linderos del área y conectó un disparo raso y potente que venció a Maxime Crépeau para adelantar a los Leones del Atlas.

La anotación obligó a Canadá a adelantar líneas en busca de la igualada. Esa necesidad de atacar dejó espacios que Marruecos supo administrar con inteligencia, incluso en un partido donde jugadores como Achraf Hakimi no tuvieron el protagonismo habitual.

Con el paso de los minutos, el conjunto africano controló mejor el ritmo del encuentro y limitó las opciones ofensivas del equipo canadiense. La sentencia llegó al minuto 82, nuevamente por conducto de Ounahi, quien culminó una jugada iniciada por Brahim Díaz con un derechazo que firmó su doblete de la tarde.

Ya en el tiempo agregado y con Canadá completamente volcado al ataque, Marruecos encontró el tercer gol mediante un contragolpe. Soufiane Rahimi quedó mano a mano con el arquero y definió con un disparo cruzado para sellar el 3-0 definitivo.