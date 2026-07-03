¡Al borde del colapso! Argentina sobrevive a una sorpresiva Cabo Verde con un agónico 3-2 y está en Octavos

Argentina sufrió más de lo esperado, pero encontró aire en los Tiempos Extra para mantener viva la defensa de su corona. La Albiceleste venció 3-2 a una digna Cabo Verde en el Estadio de Miami y avanzó a los Octavos de Final del Mundial 2026, después de un partido que pasó de parecer controlado a convertirse en una prueba de carácter para el campeón del mundo. El equipo de Lionel Scaloni tomó la iniciativa desde el arranque, con posesiones largas y Lionel Messi como eje de cada ataque. Cabo Verde, lejos de intimidarse, apostó por un bloque ordenado, solidario y paciente, consciente de que cada minuto con vida aumentaba la presión sobre Argentina.

Aun así, al 29’, Messi rompió el muro africano: recibió un pase largo de Lisandro Martínez, controló con categoría y definió para el 1-0, su séptimo gol en esta Copa del Mundo. La ventaja, sin embargo, no le dio tranquilidad completa a Argentina. El vigente campeón bajó el ritmo, administró demasiado la pelota y permitió que Cabo Verde creciera en confianza. Los Tiburones Azules adelantaron líneas en el segundo tiempo y al 59’ encontraron premio con Deroy Duarte, quien recibió de Ryan Mendes y fusiló al ‘Dibu’ Martínez para firmar el 1-1 que mandó el juego a una tensión inesperada. La historia pudo inclinarse antes de la prórroga, pero Vozinha sostuvo a Cabo Verde con atajadas de enorme valor, varias de ellas ante Messi. Argentina empujó en los minutos finales del tiempo regular, aunque sin claridad suficiente para evitar los Tiempos Extra. El golpe parecía llegar al 92’, cuando Lisandro Martínez apareció tras un córner y sacó un zurdazo para el 2-1. Pero Cabo Verde no se rindió. Al 103’, Sidny Lopes Cabral firmó uno de los goles del Mundial con un disparo a la escuadra que silenció a la afición argentina y volvió a empatar la noche. La selección africana, debutante en estas instancias, jugó sin complejos y obligó al campeón a buscar una última respuesta cuando el fantasma de los penales ya empezaba a rondar Miami.

La salvación llegó al 111’. Messi cobró un tiro de esquina, Cristian ‘Cuti’ Romero ganó por arriba y el balón terminó en la red tras el desvío de Diney Borges. Fue el 3-2 definitivo para una Argentina que celebró con alivio, más que con autoridad, ante una Cabo Verde que se despidió de pie tras llevar al límite a una de las grandes favoritas. Con este triunfo, Argentina avanzó a Octavos de Final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto el 7 de julio. La Albiceleste sigue con vida, pero el mensaje fue claro: en la fase eliminatoria ya no hay rivales menores, y hasta el campeón puede sufrir cuando enfrente hay orden, valentía y hambre de historia.

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