Países Bajos golea 5-1 a Suecia y toma el liderato del Grupo F en el Mundial 2026

Después del 2-2 frente a Japón en su debut, el conjunto neerlandés necesitaba una victoria para encaminar su clasificación y la encontró desde los primeros minutos. La fórmula fue clara: aprovechar las bandas y buscar constantemente a Brobbey dentro del área.

Países Bajos respondió con contundencia tras el empate de su presentación y tomó provisionalmente el liderato del Grupo F del Mundial 2026 al imponerse 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston, en una jornada marcada por las actuaciones de Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de dobletes.

Con la ventaja, Países Bajos controló las acciones y se apoyó también en las intervenciones de su arquero Bart Verbruggen, quien evitó que Suecia recortara distancias en varias ocasiones durante la primera mitad. Incluso, poco antes del descanso, Gustaf Lagerbielke había enviado el balón a las redes con un remate de cabeza, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

La estrategia rindió frutos apenas al minuto cinco. Cody Gakpo envió un centro al corazón del área y Brobbey apareció para rematar de primera y abrir el marcador. El delantero volvió a hacerse presente al 17’, cuando se deslizó para empujar un servicio de Denzel Dumfries y colocar el 2-0.

La diferencia se amplió apenas iniciada la segunda parte. Dumfries volvió a ser protagonista con un centro que encontró a Gakpo, encargado de marcar el tercer tanto al minuto 47. Siete minutos después, el atacante del Liverpool firmó su doblete con un disparo de derecha desde el costado izquierdo del área, igualando la producción ofensiva de Brobbey y estableciendo un 4-0 que parecía definitivo.

Suecia, que había sorprendido en su estreno con una goleada de 5-1 sobre Túnez, encontró el descuento al 59’ gracias a Anthony Elanga. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para evitar una derrota que se convirtió en la más amplia para los escandinavos en una Copa del Mundo desde el 7-1 sufrido ante Brasil en 1950.

El marcador definitivo llegó por conducto de Crysencio Summerville, quien aprovechó una asistencia para colocar el 5-1 y celebró con el gesto de “night night”, popularizado por la estrella de la NBA Stephen Curry.

El encuentro reunió a 68 mil 777 aficionados, en su mayoría seguidores neerlandeses que realizaron la tradicional “Oranje Fanwalk”, un recorrido de poco más de tres kilómetros desde la Universidad Rice hasta el estadio. Entre los asistentes también estuvieron el rey Willem-Alexander y la reina Máxima, quienes siguieron el partido desde uno de los palcos.

Con este resultado, Países Bajos llegó a cuatro puntos y se ubicó en la cima del sector F. Suecia se quedó con tres unidades y buscará recuperarse el próximo jueves frente a Japón en Dallas. Esa misma noche, los neerlandeses enfrentarán a Túnez en Kansas City con la oportunidad de asegurar su pase a la siguiente ronda.